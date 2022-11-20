Телесное наказание снижает мозговую активность детей

Американские нейробиологи выявили тесную связь между телесными наказаниями и снижением активности мозга у подростков.

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Группа ученых из Флоридского университета провели исследование среди 149 подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Ребята приняли участие в ряде исследований, в числе которых была игра, предполагающая угадывание денежной суммы. Во время игры специалисты при помощи электроэнцефалографии фиксировали реакции испытуемых на ошибочные и правильные ответы.

Спустя 2 года ребята и их родители заполнили анкеты в целях сравнения уровня тревожности и стиля воспитания. Оказалось, что те подростки, которые систематически подвергались телесным наказаниям, чаще других сверстников демонстрировали беспокойство и признаки депрессии. А проведенное повторное исследование показало выраженные реакции на ошибку и менее яркие позитивные отклики на верное решение заданий.