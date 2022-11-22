Как родителям пережить подростковый период у детей

Подростковый возраст достаточно турбулентный период и для самого ребенка, и для его родителей. Это начало формирования “взрослой” личности, процесса сепарации от родителей и становления в социуме. Чтобы пройти его наиболее гармонично, стоит обращать внимание на важные моменты.

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Корреспондент CBS Media, являясь родителем ребенка-подростка, также столкнулся с этими трудностями, что и заставило искать ответы на вопросы об этом непростом возрасте у специалистов.

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Мы попросили психолога Светлану Миленскую, которая помогла в аналогичной ситуации корреспонденту CBS Media, ответить на вопросы о том, как родителям будет легче справиться с этой ситуацией и что нужно сделать для того, чтобы помочь своим детям пройти этот непростой возраст. Ее советы могут пригодится тем, кто также столкнулся с этой задачей.

— Светлана, скажите пожалуйста, что наиболее важно для ребенка в этом возрасте?

— Таких вещей несколько. Пожалуй, одним из основных моментов можно назвать готовность родителей уважать личные границы ребенка. У него обязательно должно быть личное пространство (дневники с записями, сумки, карманы – это все личное, и как бы вам ни хотелось проверить, что там у вашего чада, необходимо сдерживать себя). Также в этом возрасте уже важно учиться тому, что постучать в комнату, перед тем как войти — это уважение. Вы же не будете заходить к взрослому человеку в закрытую комнату без стука? Также должно быть и с подростком. Вашему ребенку так будет гораздо комфортнее.

— А что еще? Какие-то моменты, которые важны уже сейчас и могут оказать влияние на жизнь ребенка в будущем?

— Позвольте ребенку самостоятельно принимать решения, которые касаются лично его, либо принимайте их вместе, учитывая его желания. Обсуждайте, если речь идет о каком-то крайне важном решении, вместе с ребенком, а если ошибка не будет роковой – дайте ему возможность самому обдумать и принять решение. Да, наверняка, в чем-то это будут ошибочные решения – это нормально. Подросток учится принимать решения, делать выводы и сталкиваться с последствиями своих решений, это крайне важный этап формирования личности.

— А как же родительская поддержка и желание помочь?

— Дайте понять ребенку, что в любой ситуации вы на его стороне, вместо того, чтобы решать за него. Это формирует чувство внутренней безопасности и ощущение “я не один в мире”, которое очень поможет в дальнейшей жизни. Для подростка оно особенно важно, так как сам по себе возраст достаточно тяжелый.

— Как правильно вести себя родителям, если ребенок все же принял ошибочное решение?

— Примите то, что ваш ребенок становится взрослым, не пытайтесь ограждать его от всех проблем, позвольте ему проходить свой опыт, даже совершая ошибки, это часть жизни. В будущем вы все равно не сможете оградить его от всех трудностей, поэтому важно, чтобы ребенок научился преодолевать сложности сейчас, пока вы можете вмешаться и защитить его, если будет что-то критичное – а у него при этом будет вырабатываться такой важный навык, как умение самостоятельно принимать решения.

— Что еще вы можете посоветовать родителям подростка? Как лучше строить отношения с уже почти взрослым ребенком, чтобы сохранить тепло между старшим и младшим поколением?