Психолог назвал опасные для ментального здоровья ребенка фразы

Ошибки взрослых в общении с детьми могут нанести последним серьезные психологические травмы, избавиться от которых в будущем будет не так-то и просто, заявил психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов.
Специалист порекомендовал не строить в отношении ребенка «наполеоновские планы» и все время требовать от него идеального результата. В связи с этим фраза «можно было и лучше» должна быть под запретом, передает «Газета.Ru».
«Эти слова заставляют ребенка считать свои старания обесцененными и бесполезными. Вместо этого нужно поддерживать и хвалить ребенка за все успехи. Это будет мотивировать его делать "еще лучше"», — пояснил Борисов.
Ребенку никогда нельзя говорить фразу «у нас нет денег», когда тот просит что-то купить. В такой ситуации лучше заявить, что лимит на месяц исчерпан или что-то в этом роде. Также под запретом фразы «у меня нет времени», «давай быстрее», «хватит уже», «какой же ты...». Все подобные заявления, услышанные от родителя, могут заставить ребенка начать обесценивать все достижения и почувствовать себя нелюбимым.