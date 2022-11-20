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1 час назад

Психолог Борисов предупредил родителей об опасных для ментального здоровья ребенка фразах

Слово и Дело

Ошибки взрослых в общении с детьми могут нанести последним серьезные психологические травмы, избавиться от которых в будущем будет не так-то и просто, заявил психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов.

Психолог назвал опасные для ментального здоровья ребенка фразы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист порекомендовал не строить в отношении ребенка «наполеоновские планы» и все время требовать от него идеального результата. В связи с этим фраза «можно было и лучше» должна быть под запретом, передает «Газета.Ru».

«Эти слова заставляют ребенка считать свои старания обесцененными и бесполезными. Вместо этого нужно поддерживать и хвалить ребенка за все успехи. Это будет мотивировать его делать "еще лучше"», — пояснил Борисов.

Ребенку никогда нельзя говорить фразу «у нас нет денег», когда тот просит что-то купить. В такой ситуации лучше заявить, что лимит на месяц исчерпан или что-то в этом роде. Также под запретом фразы «у меня нет времени», «давай быстрее», «хватит уже», «какой же ты...». Все подобные заявления, услышанные от родителя, могут заставить ребенка начать обесценивать все достижения и почувствовать себя нелюбимым.

Дети,Никита Борисов,
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