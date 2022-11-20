Психолог назвал опасные для ментального здоровья ребенка фразы

Ошибки взрослых в общении с детьми могут нанести последним серьезные психологические травмы, избавиться от которых в будущем будет не так-то и просто, заявил психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов.

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Специалист порекомендовал не строить в отношении ребенка «наполеоновские планы» и все время требовать от него идеального результата. В связи с этим фраза «можно было и лучше» должна быть под запретом, передает «Газета.Ru».

«Эти слова заставляют ребенка считать свои старания обесцененными и бесполезными. Вместо этого нужно поддерживать и хвалить ребенка за все успехи. Это будет мотивировать его делать "еще лучше"», — пояснил Борисов.