Россияне рассказали, как дети влияют на их карьеру

Исследовательский центр портала Superjob провёл опрос, чтобы узнать, какое влияние опыт воспитания детей оказал на карьеру респондентов.
Согласно результатам опроса, 25% считают, что такой опыт однозначно помог им в работе, ещё 24% сказали, что скорее помог. В то же время 41% говорит, что такой опыт скорее не помогает, и ещё 10% уверены в том, что он не помогает в работе.
Те, кто считает, что родительский опыт помогает в работе, отмечают, что он учит понимать других и искать компромиссы, учит терпению, развивает способность обучать других, повышает ответственность и дисциплину, развивает пунктуальность и управленческие навыки, учит стрессоустойчивости.