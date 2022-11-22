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1 час назад

Россияне рассказали, как дети влияют на их карьеру

Свободная прессаиещё 2

Исследовательский центр портала Superjob провёл опрос, чтобы узнать, какое влияние опыт воспитания детей оказал на карьеру респондентов.

Россияне рассказали, как дети влияют на их карьеру
Фото: unsplashunsplash

Согласно результатам опроса, 25% считают, что такой опыт однозначно помог им в работе, ещё 24% сказали, что скорее помог. В то же время 41% говорит, что такой опыт скорее не помогает, и ещё 10% уверены в том, что он не помогает в работе.

Те, кто считает, что родительский опыт помогает в работе, отмечают, что он учит понимать других и искать компромиссы, учит терпению, развивает способность обучать других, повышает ответственность и дисциплину, развивает пунктуальность и управленческие навыки, учит стрессоустойчивости.

Дети,
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