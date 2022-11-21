Невролог рассказала, с чем можно перепутать абсансный приступ

За мечтательностью и невнимательностью ребенка может скрываться одна из форм эпилепсии – абсансный приступ. Об этом Москве 24 рассказала невролог, нейрофизиолог, педиатр Ольга Гапонова.

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По словам врача, подобный приступ начинается внезапно и вызывает потерю сознания. Но на вид распознать его довольно сложно, потому что припадок не сопровождается судорогами или обмороком.

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"Сознание как будто отключается, ребенок полностью прекращает какую-либо активность и замирает. Родители могут заметить, что он пристально смотрит в одну точку, взгляд становится "пустым". Такое состояние действительно легко спутать с обычной задумчивостью" , - Ольга Гапонова, невролог, нейрофизиолог, педиатр.

Осложняет выявление приступов и их непродолжительность, длятся они обычно от 5 до 30 секунд. Только в редких случаях затягиваются на несколько минут. Чем дольше длится это состояние, тем выше вероятность, что проблему заметят окружающие, отметила Гапонова. Иногда абсансный приступ родители могут определить по непроизвольным движениям: периодическому трепетанию век, киванию головы, однотипным жестам и шевелению губами.

После приступа ребенок обычно продолжает делать то, что делал до случившегося. И, как правило, способен ясно мыслить. "Однако абсансы могут быть частыми: от десяти до более чем тридцати раз в день. В некоторых случаях их количество доходит до сотни. И если приступы идут одновременно один за другим, ребенок после них может вести себя растерянно”, – объяснила невролог.

"Дети, у которых наблюдаются только абсансы и нет других видов приступов, имеют наилучшие шансы (с вероятностью до 75%) перерасти их к подростковому возрасту", - Ольга Гапонова, невролог, нейрофизиолог, педиатр.

И все же даже кратковременные абсансные приступы небезобидны, предупредила врач. К примеру, они могут мешать учебе, что влияет на успеваемость в школе. Кроме того, возрастает риск несчастных случаев, ведь сознание может отключиться в самый неподходящий момент: в транспорте, при переходе через оживленную трассу или во время плавания.