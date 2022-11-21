Сына Павла Астахова приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова, к 3,5 годам колонии общего режиме. Первым об этом сообщил Mash, позже информацию подтвердили другие СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Астахова-младшего признали виновным в мошенничестве с кредитами саратовского "НВКбанка" на сумму 75 млн рублей. Вместе с сыном экс-омубдсмена к заключению заочно приговорили его партнера Дмитрия Аресьева, который числится в розыске. Астахов не признал свою вину. За что осудили Астахова-младшего Уголовное дело, по которому проходит Антон Астахов, возбудили в феврале 2021 года. СК изначально вел расследование в отношении неустановленных лиц, однако в ноябре прошлого года сына бывшего омбудсмена задержали и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Сначала дело рассматривалось в Савеловском районном суде Москвы, но затем его передали в Саратов, где и было совершено преступление. В материалах следствия говорится, что летом 2019 года Астахов и Аресьев познакомились с директором ООО "Омега" Евгением Разгоняевым - он является потерпевшим по делу. Обвиняемые пообещали Разгоняеву помочь с кредитом, заявляя о связях в банковской сфере. Для этого директор фирмы должен был открыть кредитную линию в АО "Нижневолжский коммерческий банк" (в марте прошлого года организацию признали банкротом). Разгоняев приехал в банк и взял кредит под залог подложных документов на катер и грузовой автомобиль - это было сделано, чтобы создать видимость работающей компании. После этого Аресьев вывел деньги со счетов "Омеги" через фиктивные сделки с другими компаниями. Сам Астахов заявлял, что не виновен и не знаком с Разгоняевым. Да и в принципе не мог говорить о связях в банковской сфере, поскольку у его семьи таковых нет. Однако Антон Астахов мог иметь определенные контакты в этой отрасли. Он получил образование в Великобритании и США. В Россию он вернулся в 2011 году, а в 2014-м приобрел 9% акций крымского Регионального банка развития. После этого у кредитного учреждения отозвали лицензию. В 2015 году он купил примерно такие же доли еще в двух финансовых организациях - банке "Церих" и "Анкор-банке". В последнем Астахов вскоре стал президентом, но у "Анкор-банка" тоже отобрали лицензию. У "НВКбанка", проходящего по делу, ЦБ отозвал лицензию в 2020 году - проверки показали, что учреждение занижало размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. На 1 июля 2022 года объем неудовлетворенных требований кредиторов банка составляет 4,8 млрд рублей. Бывший глава правления банка Владимир Кравцев обвиняется в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму 172 млн рублей. Он находится под арестом. Как развивалось дело Астахова Изначально Астахова и Аресьева подозревали в более крупной махинации. В конце 2021 года в деле фигурировала сумма ущерба в 1,2 млрд рублей. Следствие полагало, что партнеры получили контроль над саратовской фирмой и через фиктивные сделки "прогнали" через нее около 3 млрд рублей. А затем еще незаконно оформили возврат НДС на 13 млн рублей. Долгое время сын экс-омбудсмена оставался на свободе - в прошлом декабре суд отказался избирать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. На суде присутствовал и отец обвиняемого - Павел Астахов. После того, как он покинул пост уполномоченного по правам ребенка в 2016 году, то возобновил адвокатскую практику. Партнер Антона Астахова Дмитрий Аресьев успел сбежать за границу. Адвокат Астахова-младшего - Григорий Шкаликов - на одном из первых судебных заседаний настаивал, что Евгений Разгоняев должен быть обвинен в незаконном получении кредита. Суд над Антоном Астаховым должен был пройти еще в начале осени. Однако в сентябре процесс фактически приостановился в связи с болезнью обвиняемого. Говорилось, что он "тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением", однако характер болезни не раскрывался. После приговора защита Антона Астахова заявила о намерении оспорить решение суда. К отцу осужденного, Павлу Астахову, в прошлом тоже возникали вопросы антикоррупционного характера. В частности, говорилось, что, будучи детским омбудсменом, он объявлял сбор средств на детей-беженцев через крымский Региональный банк развития, доля в котором принадлежала его сыну.