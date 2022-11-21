Травматолог назвал катание на тюбинге опасным

«Хотя это тоже проблематично, потому что человек сидит как в капсуле: руки и ноги вверху, покинуть тюбинг сложно. Поэтому важно задуматься о размере, подбирать тюбинг для того, кто катается: взрослый или ребёнок», — заключил врач.