Подарите будущее детям-сиротам вместе с фондом «Дети наши»

Благотворительный фонд «Дети наши» в десятый раз объявляет новогоднюю благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек!», чтобы привлечь людей к помощи, которая по-настоящему нужна детям в детских домах.
Под Новый год ребенок в детском доме получает до 12 подарков от незнакомцев, волонтеров и спонсоров. Попытки взрослых раз в год «причинить добро» незнакомому ребенку не приносит пользы. Воспитанники детских домов не умеют по достоинству оценить материальный подарок, еще больше привыкают к иждивенческой позиции.
Фонд «Дети наши» предлагает сделать для детей-сирот по-настоящему ценные подарки: вместо конфет и гаджетов подарить ребятам навыки, умения и знания, необходимые им в будущей самостоятельной жизни — #Могу, #Хочу, #Умею, #Знаю.
В этом году команда «Дети наши» придумала онлайн-игру для людей с добрым сердцем «Дарите навыки вместо игрушек!». Каждый игрок превращается в доброго волшебника и помогает Деду Морозу собрать мешок ценных подарков детям в детских домах. В конце игры можно отправить свою корзинку виртуальных подарков подопечным фонда, по пути виртуальные подарки превратятся в настоящие занятия с репетиторами, в кружках, в поддержку психологов, в профориентационные и развивающие занятия.
«Любой, кто думает о подарке абстрактному ребенку-сироте, может просто вспомнить, как ему самому мама в детстве запрещала брать что-то у незнакомцев. – говорит Наталья Петрова, директор по развитию фонда «Дети наши», – Или о том, каким теплом были наполнены подарки от родных, ведь их выбирали с любовью и заботой, зная о самых заветных мечтах. Подарок от незнакомца ребенку, не имеющему любящей семьи, индивидуальной заботы и тепла, никогда не принесет похожих эмоций. Ребята в детских домах привыкают к «спонсорским подаркам», к тому, что незнакомые люди им «должны» по факту статуса сироты. А во взрослой жизни так не бывает. Мы сами создаем для этих детей иллюзию, а потом удивляемся, почему им так тяжело освоиться в реальности».
Лучший подарок ребенку в детском доме – это знания и умения, на которые он сможет опереться в будущем! Акция будет идти до Нового года на сайте фонда «Дарите навыки вместо игрушек»! Присоединяйтесь к добрым волшебникам!
Помогает детям-сиротам с 2006 года, с 2014 года ведет работу по профилактике социального сиротства.
Миссия фонда: меняем систему защиты детства в стране, чтобы дети росли в семье и становились благополучными взрослыми.
Мы — против социального сиротства.
Мы — за каждого ребенка из кризисной семьи и детского дома.
Мы хотим, чтобы все дети имели возможность реализовать свой потенциал.