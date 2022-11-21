Подарите будущее детям-сиротам вместе с фондом «Дети наши»

«Любой, кто думает о подарке абстрактному ребенку-сироте, может просто вспомнить, как ему самому мама в детстве запрещала брать что-то у незнакомцев. – говорит Наталья Петрова, директор по развитию фонда «Дети наши», – Или о том, каким теплом были наполнены подарки от родных, ведь их выбирали с любовью и заботой, зная о самых заветных мечтах. Подарок от незнакомца ребенку, не имеющему любящей семьи, индивидуальной заботы и тепла, никогда не принесет похожих эмоций. Ребята в детских домах привыкают к «спонсорским подаркам», к тому, что незнакомые люди им «должны» по факту статуса сироты. А во взрослой жизни так не бывает. Мы сами создаем для этих детей иллюзию, а потом удивляемся, почему им так тяжело освоиться в реальности».