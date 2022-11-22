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2 часа назад

Психотерапевт рассказал, как говорить с детьми о смерти близкого

Москва24иещё 2

Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как и с какого возраста можно говорить с детьми о смерти близкого. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Психотерапевт рассказал, как говорить с детьми о смерти
Фото: M24.ruM24.ru

По его словам, смягчить остроту темы можно, начав разговор издалека. Фомин отметил, что сперва ребенку нужно объяснить существование факта смерти.

"А далее, сужая от общего к частному, перейти к смерти близких людей", – посоветовал психотерапевт.

Он отметил, что для смягчения темы можно пояснить смерть с религиозной точки зрения. Так, можно рассказать, что смерть является уходом в лучший мир, подчеркнул врач.

Фомин выразил мнение, что говорить с ребенком о смерти можно с 6–7 лет. По его мнению, с этого возраста дети уже осознают серьезные темы.

Дети,Евгений Фомин,
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