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3 часа назад

Как укрепить иммунитет ребенка зимой

Мир24

В Россию пришли холода, а вместе с ними увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. О том, как можно укрепить иммунитет ребенка, рассказала заслуженный врач России Татьяна Кусайко, пишет «Парламентская газета».

Как укрепить иммунитет ребенка зимой
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, начало зимы – тот самый период, когда детский организм наиболее уязвим перед инфекциями. Это связано со снижением защитных сил организма, поэтому очень важно принимать профилактические меры.

«Одна из самых эффективных мер – вакцинация. Сейчас проводится вакцинация от гриппа – заболевания, которое отличается тяжелым течением и возможными осложнениями», – рассказала Кусайко.

По ее словам, хоть стопроцентной защиты от гриппа прививка не даст, но может снизить риски и значительно облегчит течение болезни.

Вместе с тем к прививке от гриппа у детей есть противопоказания. К ним относятся ОРВИ либо обострение хронического заболевания, а также аллергия к компонентам препарата и возраст до полугода. Врач добавила, что перед прививкой надо пройти осмотр у педиатра. Если у ребенка аллергия, специалист решит, каким препаратом его нужно прививать и нужно ли вообще.

Чтобы повысить иммунитет, Кусайко посоветовала придерживаться сбалансированного питания. Благодаря ему детский организм получит «строительный материал» для формирования всех структур организма. Также следует чаще гулять на свежем воздухе и поддерживать физическую активность. Помимо этого, специалист советует закаливание. Вместе с тем при использовании этих методов необходимо соблюдать осторожность и умеренность.

Врач подчеркнула, что вред ребенку может принести бесконтрольный прием препаратов. По ее словам, все лекарства, в том числе витаминные комплексы, детям должен назначать педиатр.

«Родителям стоит помнить, что витамины это не конфеты, Как любой препарат, они могут спровоцировать аллергическую реакцию», – пояснила Кусайко.

Дети,Татьяна Кусайко,
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