Названы причины появления обезображивающей лицо ребенка опухоли

У младенцев первого года жизни на теле могут появляться ярко-красные пятна — инфантильные гемангиомы, рассказала педиатр детской клиники «Фэнтези» Варвара Коновалова. Врач назвала в беседе с «Лентой.ру» причины появления обезображивающей опухоли.

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Это доброкачественная сосудистая опухоль на коже, она бывает врожденной или появляется в первые несколько недель после рождения из-за распространения клеток эндотелия. Обычно гемангиома активно растет после рождения, а примерно к трехлетнему возрасту исчезает, пояснила педиатр. Но бывают случаи, когда гемангиома разрастается до больших размеров, может обезобразить лицо ребенка и даже затронуть верхние дыхательные пути, предупредила Коновалова.

Также гемангиома может появиться вокруг глаз, носа, ушей. Она может покрываться язвами и кровоточить. В таких случаях необходимо лечение, добавила собеседница «Ленты.ру».

Лечение гемангиомы начинается с лекарственной терапии, ребенку назначают препарат пропранолол. Терапию проводят под контролем кардиолога, который наблюдает сердечно-сосудистую систему до и во время лечения. Иногда консервативного лечения недостаточно, и нужно хирургическое вмешательство или лазеротерапия.