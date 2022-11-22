Развеяны главные мифы о здоровье детей

Небылицы о здоровье крепко засели в головах россиян. Часть мифов передаются из поколения в поколение, поэтому для многих стали уже аксиомой. Это касается в том числе и детского здоровья. Одни методы лечения применяются неправильно, другие и вовсе вредны.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Педиатр Никита Волков назвал «Газете.Ru» самые популярные заблуждения о детском здоровье и объяснил, почему это не более чем страшилки.

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Первый миф связан с респираторными вирусными инфекциями.

«Есть мнение о том, что во время ОРВИ нельзя гулять. Это не так. Свежий воздух, наоборот, ускоряет выздоровление и восстановление дыхательных путей. Гулять на улице можно, если температура тела уже не повышена, так же как и регулярно проветривать помещения для циркуляции свежего воздуха», — отметил специалист.

Ещё одна группа мифов связана с антиваксерами (они же антипрививочники). Эти люди считают, что вакцинация против кори, краснухи и паротита вызывает развитие аутизма. Конечно же, это неправда.

По словам Волкова, мифов о вакцинации довольно много, и с ними медицинское сообщество борется изо дня в день.

Ну и чуть ли не любимый миф, который крепко засел в умах людей, — это нельзя мочить пробу Манту.

Все же мы помним то время, когда в душе приходилось корячиться, лишь бы и капелька не попала на красное пятнышко на руке. Мол, пойдёт реакция — и всё, рука отвалится (тут итог зависит от фантазии сказочников).

«Манту мочить можно. При постановке реакции Манту производится внутрикожное введение препарата, соответственно, вода, попадающая на кожу, повлиять на результат не может. До реакции Манту проводилась проба Пирке, где препарат наносился накожно, и в данном случае мочить её действительно не рекомендовалось. Это, вероятно, и послужило причиной возникновения данного мифа», — объяснил врач.

В целом для ребёнка важно наблюдаться у педиатра с первого месяца жизни. Волков отметил, что это необходимо для того, чтобы вовремя заметить и предупредить возможные риски.

По статистике, самая частая проблема, с которой обращаются к детским врачам, — респираторные вирусные инфекции и инфекции желудочно-кишечного тракта. Ведь даже пустячковые для взрослых недуги могут обернуться для младенца настоящей катастрофой.