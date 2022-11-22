Алкоголь во время беременности меняет структуру мозга плода

Европейские медики установили, что даже умеренное или минимальное употребление алкоголя при беременности становится следствием появления структурных аномалий в формирующемся мозге ребенка, сообщает пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

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Если женщина злоупотребляет алкоголем во время беременности, то у плода развивается фетальный алкогольный синдром. Это набор патологий патологий во внутриутробном развитии ребенка, которые оказывают негативное воздействие на всю его дальнейшую жизнь.

В ходе своих исследований ученые установили, что даже небольшие и умеренные дозы алкоголя повлияют на устройство мозга детей. По их словам, у 7-и участниц, выпивавших менее одной порции алкоголя в неделю, у плода были зафиксированы аномалии в структуре височных долей и верхней височной борозды мозга.

Из-за алкоголя в общем замедляется развитие мозга детей. У плода поздно начинает формироваться миелиновая оболочка нервов, которая ответственна за передачу сигналов между нервными клетками и защиту окончаний нейронов от повреждений. Спиртные напитки замедляют процесс формирования извилин, плюс, меняют общую структуру мозга.