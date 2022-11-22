Психолог дала совет, как избежать конфликтов с детьми

«Учите детей договариваться, просить разрешения поиграть не своей игрушкой. При этом важно донести до детей, что если хозяин игрушки не разрешает, то брать её нельзя. В случае конфликта поддерживайте хозяина игрушки. Не стыдите его, не уговаривайте, не настаивайте, не забирайте силой, а позволяйте отстаивать право на свою игрушку и утешайте другого, если это потребуется», — порекомендовала Комарова.