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2 часа назад

Психолог Комарова посоветовала родителям учить детей договариваться во избежание конфликтов

RT на русском

Эксперт — психолог Екатерина Комарова дала советы родителям, как действовать во время конфликта между детьми.

Психолог дала совет, как избежать конфликтов с детьми
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если у детей возникают конфликты из-за игрушек, то нужно чётко обозначить, кому и какая игрушка принадлежит, объяснила она в беседе с kp.ru.

«Учите детей договариваться, просить разрешения поиграть не своей игрушкой. При этом важно донести до детей, что если хозяин игрушки не разрешает, то брать её нельзя. В случае конфликта поддерживайте хозяина игрушки. Не стыдите его, не уговаривайте, не настаивайте, не забирайте силой, а позволяйте отстаивать право на свою игрушку и утешайте другого, если это потребуется», — порекомендовала Комарова.

Если дети регулярно вступают в перепалки, будьте рядом, чтобы успеть вовремя вмешаться, посоветовала психолог.

Дети,Екатерина Комарова,
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