Какие права есть у ребенка в школе

Школьник такой же человек, только еще ребенок, однако у него уже есть свои права. Многие учителя и родители даже не знают, какими правами наделены школьники. Портал «Госуслуги» рассказывает об этом подробнее.
«Ребенок имеет право выбирать форму обучения: семейное, очное или заочное образование. Получать учебную литературу. Пользоваться личным телефоном На переменах дети могут звонить родителям и отвечать на сообщения», – говорится в сообщении.
По информации портала «Госуслуги», нельзя забирать телефон у школьника без его согласия и согласия родителей.
Горячее питание положено всем ученикам начальной школы независимо от наличия льгот. Кроме того, оно бесплатное. По желанию школьник может участвовать в трудовой деятельности учреждения.
Ученикам в школах обязаны предоставлять медицинскую и профилактическую помощь.
Школьник имеет право отказаться от участия в олимпиаде.
Обращаться к психологу бесплатно и также выйти в туалет на уроке.
«Даже если учитель против, ребенок при необходимости и после предупреждения может покинуть кабинет», – отмечают «Госуслуги».
Учитель может назначить контрольную школьнику, который пропустил ее из-за болезни.
Если права ребенка нарушаются:
Напомним, закон об образовании оставляет выбор, будет учиться ребенок в школе, или по семейной форме.