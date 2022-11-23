Какие права есть у ребенка в школе

Школьник такой же человек, только еще ребенок, однако у него уже есть свои права. Многие учителя и родители даже не знают, какими правами наделены школьники. Портал «Госуслуги» рассказывает об этом подробнее.

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«Ребенок имеет право выбирать форму обучения: семейное, очное или заочное образование. Получать учебную литературу. Пользоваться личным телефоном На переменах дети могут звонить родителям и отвечать на сообщения», – говорится в сообщении.

По информации портала «Госуслуги», нельзя забирать телефон у школьника без его согласия и согласия родителей.

Горячее питание положено всем ученикам начальной школы независимо от наличия льгот. Кроме того, оно бесплатное. По желанию школьник может участвовать в трудовой деятельности учреждения.

Ученикам в школах обязаны предоставлять медицинскую и профилактическую помощь.

Школьник имеет право отказаться от участия в олимпиаде.

Обращаться к психологу бесплатно и также выйти в туалет на уроке.

«Даже если учитель против, ребенок при необходимости и после предупреждения может покинуть кабинет», – отмечают «Госуслуги».

Учитель может назначить контрольную школьнику, который пропустил ее из-за болезни.

Если права ребенка нарушаются:

Зафиксируйте нарушение по возможности;

Поговорите с учителем или классным руководителем, обычно этого достаточно;

Обратитесь к завучу или директору школы, если педагог не решил проблему;

Напишите заявление в орган управления образованием или прокуратуру, если не получилось защитить права ребенка на уровне школы.