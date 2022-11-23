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1 час назад

Неочевидные продукты, укрепляющие здоровье ребенка

Газета.Ru

Нутрициолог и внешний консультант сервиса "Пакет" от Х5 Елена Свиридова в беседе с Life назвала неочевидные продукты, которые укрепляют здоровье ребенка.

Неочевидные продукты, укрепляющие здоровье ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, они содержат большое количество витаминов и необходимых для роста и развития микроэлементов.

Первое в списке эксперта — авокадо, насыщенное омега-кислотами, калием и минералами, снижающими уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в детский рацион она рекомендует добавить тофу, богатый цинком, калием, белком и витамином B.

Кроме того, по словам Свиридовой, важным для ребенка является употребление сливочного масла, в котором содержится "правильный" холестерин, а также витамины А, Д, Е и К.

Четвертые в перечне нутрициолога — орехи, богатые витамином Е, который помогает активизировать иммунитет.

Следующим важным для детского развития продуктом она назвала брокколи, которая содержит клетчатку, калий, фосфор, кальций, железо и цинк.

Также, по ее словам, для ребенка важны томаты, способствующие стимуляции работы почек и кишечника.

Заключительным в перечне специалиста является какао, богатое витамином В9, а также цинком, железом, калием, натрием и фосфором.

Дети,Елена Свиридова,
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