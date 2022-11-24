Врач оценила народные способы запланировать пол ребенка при зачатии

Запланировать пол будущего ребенка невозможно ни при каких условиях, не будут работать и популярные народные способы, заявила врач-гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова. Она оценила народные советы будущим родителям в беседе с Пятым каналом.

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Меньшикова подчеркнула, что любые методы, которые якобы помогут повлиять на пол будущего ребенка, антинаучны и к доказательной медицине не имеют никакого отношения. Бессильны в этом и ставшие популярными якобы магические ритуалы для зачатия мальчика, например секс в валенках или с топором под подушкой.

Также, по словам гинеколога, не зависит пол будущего ребенка от возраста родителей, их питания, поведения или места, где они занимаются сексом. Не стоит надеяться, что вероятность зачать мальчика выше во времена катастроф или мировых потрясений. То, какого пола родится ребенок, зависит только от мужчины и его сперматозоидов.