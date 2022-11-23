Педиатр рассказал о тревожном сигнале частых ОРВИ у ребенка

Частые, но легко протекающие ОРВИ у ребенка, свидетельствуют о хорошей работе его иммунной системы, поэтому родителям не стоит из-за них волноваться, заявил педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Если ребенок за год переносит десять эпизодов ОРВИ, еще несколько раз кишечные инфекции, но при этом легко выздоравливает – это показатель хорошей работы иммунной системы", – сказал он.
Пушкарев отметил, что тревожным фактором является не повышенная частота ОРВИ, а тяжелое протекание и стабильно возникающие при болезни осложнения в виде пневмонии, отита и синусита.
"Здесь можно насторожиться и предположить, что защитные механизмы дают сбой. Возможно, есть какие-то его особенности и предрасполагающие факторы, которые способствуют такому течению заболеваний", – пояснил врач.
Он отметил, что причину таких явлений следует искать при помощи педиатра и других врачей.