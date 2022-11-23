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3 часа назад

Педиатр рассказал о тревожном сигнале частых ОРВИ у ребенка

Москва24

Частые, но легко протекающие ОРВИ у ребенка, свидетельствуют о хорошей работе его иммунной системы, поэтому родителям не стоит из-за них волноваться, заявил педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев. Об этом сообщает "Газета.ру".

Педиатр рассказал о тревожном сигнале частых ОРВИ у ребенка
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Если ребенок за год переносит десять эпизодов ОРВИ, еще несколько раз кишечные инфекции, но при этом легко выздоравливает – это показатель хорошей работы иммунной системы", – сказал он.

Пушкарев отметил, что тревожным фактором является не повышенная частота ОРВИ, а тяжелое протекание и стабильно возникающие при болезни осложнения в виде пневмонии, отита и синусита.

"Здесь можно насторожиться и предположить, что защитные механизмы дают сбой. Возможно, есть какие-то его особенности и предрасполагающие факторы, которые способствуют такому течению заболеваний", – пояснил врач.

Он отметил, что причину таких явлений следует искать при помощи педиатра и других врачей.

Дети,Игорь Пушкарев,
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