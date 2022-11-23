К чему приводит желание воспитать гения

Психологи уверены, что ранее развитие может быть опасным для малыша.

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Стремление стать идеальными родителями и вырастить самого развитого, самого умного, самого успешного ребенка стало настоящим трендом. Английский с года, математика с двух, танцы и бокс, задачки на логику и программирование до школы — можно найти кружки и курсы на любой вкус и цвет.

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Но в погоне за тем, чтобы воспитать гения, родители часто перегибают палку и вредят собственным малышам. Почему стоит притормозить и не посвящать столько времени и сил в раннее развитие чада?

Снижается мотивация к обучению

Малыш, которого почти с рождения занимали правильными игрушками, кружками, дополнительными занятиями, устает от переизбытка знаний. Пока его ровесники в школе с удовольствием ходят на уроки, измученный ребенок полностью теряет мотивацию к обучению. Помните: без нормального отдыха невозможно учиться новому и развиваться.

Ребенок не может понять, чего хочет

Раннее развитие похоже на дрессировку: когда малыш делает то, что хотят от него взрослые, он получает поощрение, если поступает иначе — видит недовольство. Так у чада формируется рефлекс повиновения: он старается угодить взрослым и почти не чувствует своих собственных желаний.

Теряет спонтанность

Поступки, выводы и действия детей часто импульсивны, нелогичны, они подвержены эмоциям. И это совершенно нормально для определенного возраста: именно так малыши и подростки изучают мир. Заменив такую спонтанность на режим и занятия, родители лишают ребенка возможности получить эмпирический опыт и прожить определенную стадию развития. В последствии подросший ребенок столкнется со страхом перед будущим, с проблемой принятия себя и своей телесности, трудностями в общении.

Почему родители стараются заняться разным развитием малыша?

По мнению психологов, желание вырастить гения происходит от страха мамы и папы оказаться плохими родителями. Эта боязнь заставляет стремиться занять ребенка все новыми и новыми играми, развивающими делами. Его успехи мамы и папы воспринимают, как собственные. При этом сам ребенок вряд ли горит желание выучить английский в два года или играть в шахматы в четыре.

Правила занятий с ребенком

Чтобы малыш развивался легко, естественно и радостно, старайтесь соблюдать несложные правила. В играх и делах следуйте за желаниями чада: он сам решит, когда пора взять кубики, погонять мяч или поучиться чему-то новому.

Доверяйте вашему ребенку и предоставьте ему все необходимое.