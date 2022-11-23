Врач рассказала о причинах и лечении ожирения у детей

Ожирение у детей является одной серьезнейших проблем здравоохранения 21 века.
Как сообщает облздрав со ссылкой на слова врача-эндокринолога городской детской поликлиники №2 города Волжского Натальи Долгачевой, причиной ожирения в 99% случаев служит избыток калорий при низкой физической активности, а также наследственной предрасположенности. И лишь 1% случаев приходится на другие типы заболевания.
Для борьбы с ожирением нужно изменить образ жизни ребенка, включив диету и расширение физической активности. Врач также может назначить пациенту лекарства или даже операцию.
Медик поделилась опытом лечения юного пациента, который наблюдается с 2018 года с диагнозом экзогенно-конституционального ожирения. Ребенок начал стремительно набирать вес в 6 лет, что совпало с поступлением в школу. По дороге домой после уроков мальчик ел сладости, на обед – первое и второе блюда и десерт. Во время подготовки домашнего задания ребенок делал перерывы на перекусы фруктами и кондитерскими изделиями. Ужинал школьник вторым блюдом и десертом, а перед сном пил йогурты или кефир.
Кроме того, в школе после первого урока ребенок пил чай с булочкой, а после второго – завтракал в столовой. В 13 лет пациент обратился с жалобами на переизбыток веса и одышку к врачу.
Специалист проанализировала дневник питания, оценила суточный калораж и образ жизни, после чего стало очевидно, что у ребенка избыточное потребление калорий в условиях отсутствия физнагрузок.
На момент обращения в больницу превышение нормы ИМТ у школьника составило 3,41, окружность талии достигала 123 см, были стрии на внутренней поверхности плеч, бедер, боках. Врачи также выявили нарушение нормального соотношения липидов крови, диффузные изменения поджелудочной железы и жировой гепатоз.
Ребенку назначили дието-, патогенетическую и симптоматическую терапии, рекомендовали двигательные нагрузки. В результате еженедельно мальчик худел на 500-800 г. При этом негативных эмоций относительно снижения калоража пациент не отмечал.
Таким образом, занятия с психологом, постепенный возврат к физиологическому калоражу и ежедневная помощь и поддержка мамы, позволили к августу 2022 года добиться «нормальной массы тела» и удерживать ее на протяжении 4 месяцев. Сейчас мальчик с удовольствием посещает трижды в неделю спортзал.