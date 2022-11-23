Врач рассказала о причинах и лечении ожирения у детей

Ожирение у детей является одной серьезнейших проблем здравоохранения 21 века.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Как сообщает облздрав со ссылкой на слова врача-эндокринолога городской детской поликлиники №2 города Волжского Натальи Долгачевой, причиной ожирения в 99% случаев служит избыток калорий при низкой физической активности, а также наследственной предрасположенности. И лишь 1% случаев приходится на другие типы заболевания.

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Для борьбы с ожирением нужно изменить образ жизни ребенка, включив диету и расширение физической активности. Врач также может назначить пациенту лекарства или даже операцию.

Медик поделилась опытом лечения юного пациента, который наблюдается с 2018 года с диагнозом экзогенно-конституционального ожирения. Ребенок начал стремительно набирать вес в 6 лет, что совпало с поступлением в школу. По дороге домой после уроков мальчик ел сладости, на обед – первое и второе блюда и десерт. Во время подготовки домашнего задания ребенок делал перерывы на перекусы фруктами и кондитерскими изделиями. Ужинал школьник вторым блюдом и десертом, а перед сном пил йогурты или кефир.

Кроме того, в школе после первого урока ребенок пил чай с булочкой, а после второго – завтракал в столовой. В 13 лет пациент обратился с жалобами на переизбыток веса и одышку к врачу.

Специалист проанализировала дневник питания, оценила суточный калораж и образ жизни, после чего стало очевидно, что у ребенка избыточное потребление калорий в условиях отсутствия физнагрузок.

На момент обращения в больницу превышение нормы ИМТ у школьника составило 3,41, окружность талии достигала 123 см, были стрии на внутренней поверхности плеч, бедер, боках. Врачи также выявили нарушение нормального соотношения липидов крови, диффузные изменения поджелудочной железы и жировой гепатоз.

Ребенку назначили дието-, патогенетическую и симптоматическую терапии, рекомендовали двигательные нагрузки. В результате еженедельно мальчик худел на 500-800 г. При этом негативных эмоций относительно снижения калоража пациент не отмечал.