Цветы в доме и ребенок: правила полезного соседства

Комнатные цветы, безусловно, необходимы в доме! Они дополняют интерьер, создают уют и оздоравливают атмосферу. Но только в том случае, если выбраны верные сорта и виды.

Фото: Детстрана.ру Детстрана.ру

Однозначное "да"следует сказать следующим кандидатам:

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цитрусовые. Апельсиновое, лимонное или мандариновое деревце не только будет радовать взгляд своими яркими плодами и восковыми листьями. Миниатюрные цитрусовые деревца примечательны эфирами, которые источает кожура плодов: они обладают бактерицидными свойствами, а аромат снимает стресс и бодрит;

хвойные. Домашние хвойные растения выделяют отрицательные ионы и нейтрализуют вред, наносимый излучением от домашнего компьютера или телевизора. Поэтому имеет смысл ставить хвойные возле этой техники;

каланхоэ и алоэ. Настоящая домашняя аптечка в доме! Сок и мякоть алоэ - лучшее заживляющее средство, а с помощью каланхоэ отлично лечится насморк.

хлорофитум хохлатый. Уникальный естественный фильтр, убивающий вирусы. Доказано: в доме, где "живёт" это неприхотливое растение, реже болеют гриппом и простудными заболеваниями.

Конечно, это далеко не полный список домашних растений, которые можно держать в доме с маленькими детьми. В любом случае, перед тем, как выбирать тот или иной цветок, нелишним будет узнать про него как можно больше.

Ядовитые домашние растения

Есть растения, содержать которые в доме, где живут малыши (и не только дети, но и домашние животные), категорически запрещено.

Это, прежде всего, ядовитые растения и те, о которые можно пораниться:

паслён. Листья и чёрные плоды этого растения невероятно ядовиты;

растения семейства молочайных. Популярные обитатели квартир - молочай, акалифа, кротон содержат в соке ядовитые вещества. Они вызывают тяжелейшие отравления, сопровождающиеся воспалением слизистых глаз, носа, гортани, незаживающими ожогами и нарушением работы нервной системы. И это от одного лишь прикосновения к соку растения;

представители семейства амариллисовых. Эухарис, гиппеаструм, кливия имеют полости в чешуйках луковиц, листьях и цветоносах, в которых содержится ядовитая слизь;

растения семейства ароидных. Диффенбахия, спатифиллум, монстера хоть и обращают на себя внимание невероятной красотой и экзотичностью, всё же относятся к одним из самых вредных домашних растений. Они выделяют крайне ядовитый сок, который может вызвать отёк гортани, а при попадании в глаза - конъюнктивит и даже повреждения роговицы глаза (это может привести к полной или частичной слепоте);

кактусы. Острые колючки могут поранить или даже остаться под кожей, вызвав нагноение тканей.

Где расположить домашние цветы

Даже если вы отобрали исключительно полезные для дома растения, обеспечьте им и ребёнку безопасность, установив в правильном месте:

Малыши всё любят пробовать на зубок! Поэтому убирайте все комнатные цветы с зоны его доступа. Лучшим решением станет размещение растений в подвесных кашпо и на высоких полках. Если кроха маленький, то смело оставляйте горшки с растениями на подоконниках. Не стоит в погоне за безопасностью убирать растения из детской. Оставьте два-три крупных цветка. Так они будут и воздух в детской очищать и кислорода много ночью не заберут! Кроме того, для развития цветовосприятия и знакомства крохи с растениями они будут весьма кстати. Уберите подальше от детской и места игры ребёнка сильно пахнущие растения. Они могут вызвать у крохи головную боль и даже аллергию. Шаткие полки-цветочницы с растениями - потенциальная опасность для малыша. Велик риск уронить горшок и получить травму. Ребёнок может проигнорировать сами растения, но не прочь поковыряться в земле в напольных цветочных горшках. Защитить растение поможет тканевый мешок-чехол на завязках, который нужно надеть на горшок и затянуть у основания стебля растения. Только выбирайте ткань, свободно пропускающую кислород, чтобы не нарушить процессы испарения влаги в почве.