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1 час назад

Выявлено влияние витамина C на здоровье плода курящих женщин

Lenta.ruиещё 1

Исследователи из Университета здоровья и науки штата Орегон выявили влияние витамина C на здоровье плода курящих беременных женщин. Оказалось, что это соединение значительно улучшает функцию дыхательных путей у детей в возрасте 5 лет, которые родились у матерей, которые не могли бросить курить. Результаты исследования описаны в журнале JAMA Pediatrics.

Выявлено влияние витамина C на здоровье плода курящих женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Воздействие сигаретного дыма, никотина и других веществ, вырабатываемых в процессе курения, могут быть опасными для ребенка внутри утробы. У таких детей впоследствии наблюдаются нарушения развития легких, снижение функции дыхательных путей, а также повышенный риск одышки и астмы. Кроме того, негативное воздействие на легкие в раннем возрасте увеличивает вероятность серьезных пожизненных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких.

В процессе работы ученые изучили последствия употребления витамина C на женщин из двух групп: первую попросили принимать 500 миллиграмм добавки в день, а вторая получала плацебо. Анализ показал, что эффект от приема витамина С беременными курильщицами до 23 недель неизменно приводил к значительному улучшению функции дыхательных путей у их потомства в возрасте пяти лет.

В будущем авторы планируют провести дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы оптимизации метода, а также определить, сохранятся ли результаты от приема витамина C на протяжении всей жизни ребенка.

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