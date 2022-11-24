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51 минуту назад

Врачи назвали самое опасное детское развлечение зимой

Вести Подмосковья

Подмосковные врачи заявили, что катание на тюбинге — самое опасное из всех зимних детских развлечений. Обманчивая мягкость «ватрушки» создает ощущение безопасности. На самом деле, при столкновении с препятствием ребенок легко может вывалиться, получив травмы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Врачи назвали самое опасное детское развлечение зимой
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Директор научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева рассказала, что многим родителям «ватрушка» кажется безопасной. Она большая, круглая и мягкая. Однако в отличие от санок она совершенно неуправляема. Если на санках ребенок еще может постараться объехать препятствие, то на тюбинге это сделать нельзя.

Помимо этого, «ватрушки» сильно надувают, отчего у них повышается амортизация. Любая кочка или трамплин могут за секунду сломать ребенку позвоночник. А из-за большой скорости, которая развивается во время спуска, дети могут с силой врезаться друг в друга или прохожих, что тоже чревато травмами. Тюбинг походит только для неспешных прогулок по парку, и то долго сидеть в неудобном положении ребенок не сможет.

Одинаева рекомендует вместо «ватрушки» купить санки, только перед катанием нужно рассказать малышу, как ими управлять. Врачи Подмосковья призывают родителей относиться к зимним развлечениям с осторожностью. Если ребенок плохо себя чувствует, его надо отвести к доктору, а не заниматься самолечением.

Дети,
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