Дума приняла закон о дополнительном ежемесячном пособии семьям с детьми до трех лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о дополнительном ежемесячном пособии семьям с детьми до трех лет.

Кабмин внес проект на рассмотрение парламента 28 сентября, в первом чтении депутаты одобрили инициативу 18 октября. Изменения вносятся в законы "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Согласно закону семьи с ребенком до трех лет, которые имеют право на получение материнского капитала, могут из его средств получать дополнительное пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка. При этом закон распространяется только на семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Как отметил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, до принятия закона такое право распространялось на семьи, имеющие от двух детей в возрасте до трех лет.