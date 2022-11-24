Как быстро выучить стих наизусть: простые методы и рекомендации

Заучивание стихов, вопреки расхожему мнению, важное и актуальное умение не только для детей. Помимо того, что подобное необходимо часто практиковать представителям некоторых творческих специальностей, заучивание наизусть будет полезно абсолютно любому человеку, желающему натренировать свою память. «Рамблер» собрал в подборку самые популярные и эффективные методы, которые помогут облегчить и при этом заметно ускорить процесс заучивания больших стихотворений наизусть. Если это неактуально для вас самих, расскажите об этих лайфхаках своим детям, ведь в школе подобная участь никого не минует.

Прочитайте стихотворение несколько раз

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Очевидно, что первое, что нужно сделать перед тем, как выучить большое стихотворение наизусть, это прочитать его, и не один раз. Желательно делать это вслух. И с каждым разом больше вдумываться в написанные строки, расставляя интонационные и тональные акценты. Для запоминания важно понимать смысл написанного, это существенно облегчит задачу.

И кому-то, на самом деле, вот этого уже бывает достаточно. Но если заучивание не дается вам так легко и быстро, как некоторым, не отчаивайтесь. Таких людей большинство. Но для них и существуют все эти продуманные способы, призванные ускорить процесс и помочь справиться даже с большим стихотворением.

Перепишите стихотворение

Очень действенным является способ переписать стихотворение на бумагу. Когда вы переписываете строки, работают сразу несколько участков головного мозга, подключается мелкая моторика. Этот способ хорош даже в том случае, если вы уже почти выучили стихотворение – он поможет качественно закрепить в памяти заученный материал.

Помимо этого, у многих лучше работает зрительная память, но прочитанного в книге для этого будет недостаточно. А когда вы собственноручно запишите это, мозг лучше запомнит «картинку». Это один из самых эффективных и распространенных методов, который успешно используется уже очень давно.

Учите методом «наслаивания» или «снежного кома»

Тоже крайне простой и понятный вариант заучивания. Такой метод подразумевает, что вы будете учить одну строку за другой.

Прочитайте первую вслух, повторите ее, не глядя в книгу. Затем прочитайте вторую и повторите ее отдельно, после чего попробуйте воспроизвести без «подсматриваний» и первую и вторую вместе. Затем третью и все три и далее по такому же принципу, будто набирая снежной ком.

Пропойте стихотворение

Ни для кого не секрет, что тексты песен запоминаются гораздо проще, нежели строки из стихотворений. И это происходит, казалось бы, само собой, даже без нашего вмешательства. Однако всему есть объяснение – виной тому музыка. Если вы попробуете стихотворение не просто прочитать, а пропеть, ритм и мелодия помогут вам лучше его запомнить. Такой вариант также помогает исключить вставку лишних слов и ненужных пауз.

Обратите внимание, что большинство стихотворений из русской классики уже давно были переложены на музыку. Может, вам повезет и вы найдете именно те стихи, что вам нужны, уже в песне. Однако у такого метода есть небольшой нюанс, о котором стоит задуматься – зачастую бывает очень сложно «перестроиться» и прочитать, а не пропеть то, что выучено как песня. Не забудьте потренироваться уже дома.

Запишите стихотворение на диктофон

Один из довольно оригинальных методов облегчить запоминание – прочитать стихотворение вслух и записать его на диктофон. Этот способ особенно хорошо работает с теми, кто привык или просто больше склонен к восприятию информации на слух. Записав стихотворение вы можете прослушивать его в любой удобный момент в наушниках, тем самым ускоряя процесс заучивания.

Придумайте ассоциации

Еще один крайне эффективный и простой метод. Внимательно прочитайте стихотворение и позвольте себе обратить внимание на то, какие ассоциации возникают в вашей голове после прочтения той или иной строчки. Представьте, будто вы смотрите описание фильма. Читая каждую новую строку тщательно прорисовывайте в своей голове «картинку». Или же просто представляйте то, с чем возникла ассоциация. Таким образом сама психика поможет вам сохранить прочитанный материал в памяти.

Если вдруг во время чтения наизусть в самый ответственный момент вы забудете начало следующей строчки, обратитесь к своим ассоциациям, к фильму, нарисованному вами же – что там было в следующем кадре? Вероятнее всего, мозг поможет вам и «подскажет» нужные слова.

Сделайте шпаргалку

Выпишите для себя первые слова каждой строки, это поможет быстрее вспомнить все стихотворение, если вы перенервничаете и забудете его в нужный момент. К тому же, здесь снова сработает метод переписывания – так вы лучше запомните все, что написали.