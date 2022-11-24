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1 час назад

Детский психолог посоветовала не лишать детей подарка на Новый год за плохое поведение

Москва24

Детский психолог Светлана Талмач призвала родителей не лишать своих детей новогодних подарков в качестве наказания. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Можно ли лишить детей подарка на Новый год за плохое поведение?
Фото: Москва24Москва24

"Подарок – это дар, это то, что я тебе даю безвозмездно и хочу, чтобы это доставило тебе радость и удовольствие просто так. Поэтому не надо лишать подарков ни за плохое поведение, ни за плохие оценки", – заявила эксперт.

Талмач добавила, что подарки дают ребенку почувствовать, что он важен сам по себе. Родителям не стоит бояться, что такой подход лишит ребенка мотивации к обучению, подчеркнула специалист.

Отдельно психолог порекомендовала не стыдить ребенка за его желания и просьбы. Кроме того, уместно выяснить, что стоит за каждым конкретным "хочу" детей, и разобраться в их интересах.

Дети,
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