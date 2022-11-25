Как объяснить ребенку личные границы?

Понимать свои и чужие личные границы — вещь полезная и нужная в любом возрасте. Но чем дальше, тем труднее человеку бывает их осознать. Поэтому эксперты советуют родителям пораньше объяснить своему чаду, что к чему. Но как это сделать, когда ребёнок и простые-то понятия не разумеет, что уже говорить о таких абстрактных? Оказывается, совсем легко.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Зачем вообще нужны личные границы? Чтобы подумать в тишине, побыть в себе, перезарядиться и набраться сил. Особенно это касается людей, которые в целом не любят быть на виду и в толпе.

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Как рассказать малышу, что родители устали и хотят покоя? Можно нарисовать схему. На ней должно быть два круга — в одном напишите «Я», а на втором «Семья». Нужно объяснить, что я-кружочек — это сам малыш, или его мама, или папа. Их эмоции, чувства, тело, личность и душа. И только они могут решать, кого пускать в это я-пространство и когда.

У каждого должна быть возможность сказать «нет» или указать на что-то, что ему не нравится. Он может чувствовать что угодно и самостоятельно решать, говорить о своих эмоциях кому-то или нет. Ни у кого нет права кричать на я-кружочек, угрожать ему, бить его и обижать. А если это всё же происходит или уже произошло, всегда можно прийти и поделиться этим с тем, кому ты доверяешь, — скорее всего, он сможет утешить и помочь.

Но есть ещё кружочек «Семья», к нему относятся мама с папой, бабушками и дедушками, братьями и сестрами и много кем ещё. Они все ценят и любят друг друга, готовы выслушать и защитить, но личные границы могут ограждать даже от них, именно поэтому эти члены семьи и находятся в другом круге. И желание побыть одному не означает, что ребёнок не любит родителей или они не любят его. Это просто такой момент — хочется спокойствия и побыть в домике.

Как вариант — можно обойтись без схемы, на примере героя сказки. Можно придумать историю или адаптировать известную, остановившись на подходящем моменте. Как Иван Дурак спас царевну? Он посидел, подумал и нашёл выход, но для этого ему пришлось побыть в одиночестве, чтобы никто не мешал. И чтобы совершить подвиг, ему пришлось накопить силы. Для этого он отдохнул, позанимался собой, а после пошёл сражаться со Змеем Горынычем. И вот в таком духе можно объяснить про личные границы.

Третий способ — показать на своём примере. Можно разыграть сценку, взяв у члена семьи вещь без спроса, а потом показав, как нужно было сделать. Этот же момент можно повторить с игрушками, устроив ролевую игру. Пример взрослого очень важен — нужно стучаться в дверь, прежде чем войти, благодарить за уделённое время и спрашивать, можно ли поговорить. Психологи советуют придумать стоп-фразу, которая будет означать, что время для тайм-аута и отстаивания личных границ, например, «Сейчас не время».