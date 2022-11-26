Правила катания на тюбингах для детей

Детская забава может обернуться плачевно, если их не соблюдать.

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Время катания на «ватрушках» с горки ждали с нетерпением многие, и оно наконец настало. Эту зимнюю забаву любят не только дети, но и взрослые. А это значит, что пора вспомнить о правилах безопасности. Ведь неприятности могут подстерегать не только на самом склоне, но и уже после того, как вы уже покатались с горки.

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Чем может быть опасен тюбинг

Когда склон выбирается самостоятельно, горки не оборудованы, каменисты, имеют выступы, часто дети и взрослые катаются в сторону дороги (что также очень небезопасно), есть горки, которые оканчиваются насаждениями – кустами, деревьями, риск травматизации возрастает. Более того, нет инструкторов, которые наблюдали бы за детьми. Часто дети катаются без родителей (подростки), не соблюдают дистанцию, из-за чего и травмируются.

Рассчитать точный маршрут самостоятельно невозможно, а «ватрушка» развивает достаточно большую скорость. Изменить скоростной режим, спрыгнуть или изменить маршрут практически невозможно.

С какими травмами дети и взрослые попадают в травматологию зимой после «дикого» тюбинга: перелом позвоночника, ушибы головы, сотрясение головного мозга, переломы конечностей, ушибы конечностей. Спектр травм большой, но риск травмирования высок в том случае, если катание необорудованное, не контролируемое тренером или хотя бы взрослым человеком.

Техника безопасности

А теперь перейдём к правилам безопасности, которые важно соблюдать, чтобы катание приносило только удовольствие.

Строго запрещено:

катание на «ватрушках» совместно с обладателями железных санок;

съезжать с горки одновременно сцепленными несколькими тюбами — «паровозиком»;

кататься в положении стоя или лёжа на животе;

садиться в одноместный «бублик» большой компанией;

пытаться управлять или затормозить ногами во время спуска;

использовать для катания на тюбинге обледенелые склоны с трамплинами, кочками и прочими неровностями, включая камни, деревья и другие естественные элементы рельефа;

привязывать тюбы к транспортным средствам.

Что ещё важно знать: при покупке или аренде «ватрушки» необходимо учитывать рост ребёнка. До 100 см диаметр тюба должен составлять около 85 см. При парном катании диаметр должен быть увеличен до 120 см и непременно обладать четырьмя ручками;

горка для катания должна иметь уклон не более 20 градусов. Внизу обязательно должны быть ограждения по периметру и зона торможения;

крайне необходимо соблюдать правильную дистанцию между спусками. Следующая «ватрушка» может ехать лишь тогда, когда предыдущий ребёнок полностью закончил свой спуск и освободил склон;

крайне нежелательно кататься на тюбе вдвоём с ребёнком. Такая езда может быть небезопасной и для самих катающихся, и для других людей на горке. Поверьте, контролировать ситуацию в полном объёме не получится.

Как вы видите, правил не очень много. Напомним ещё раз: надо всегда соблюдать правила безопасности при катании, чтобы избежать плачевных последствий для себя и окружающих.

Как одевать ребёнка, чтобы он не замёрз

Юлия Пантелеева: В идеале, конечно, анораки, лыжные штаны и худи – горнолыжное снаряжение. Специальная одежда не пропускает ветер, не намокает, поэтому даже после активных игр малыш не замёрзнет, не простынет.

Вообще, холод как таковой не является причиной болезни, нужно помнить, что важную роль играет состояние иммунитета. Здоровый ребёнок не заболеет после активных игр в любую погоду.

Конечно, стоит позаботиться о наличии непромокаемых перчаток и шапки, чтобы защитить голову и руки не только от холода, но и от контакта со снегом, землёй.