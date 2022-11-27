Педиатр раскрыл принципы грамотного закаливания детей

«Не стоит отказываться от закаливания ребенка с ранних лет, однако оно не должно быть экстремальным. Одинаково безответственно окунать новорожденного в ледяную воду или прятать его от малейшего дуновения ветерка, закрывая форточки во всей квартире. Кроме того, любое закаливание лучше проводить в комплексе с правильными физическими нагрузками и сбалансированным питанием, калорийность которого будет соответствовать возрасту ребенка», — заявил Османов.