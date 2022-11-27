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42 минуты назад

Педиатр раскрыл принципы грамотного закаливания детей

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Принципы грамотного закаливания детей раскрыл в беседе с «Мослентой» главный внештатный специалист-педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой столичного Депздрава, доктор медицинских наук Исмаил Османов.

Педиатр раскрыл принципы грамотного закаливания детей
Фото: МослентаМослента

«Не стоит отказываться от закаливания ребенка с ранних лет, однако оно не должно быть экстремальным. Одинаково безответственно окунать новорожденного в ледяную воду или прятать его от малейшего дуновения ветерка, закрывая форточки во всей квартире. Кроме того, любое закаливание лучше проводить в комплексе с правильными физическими нагрузками и сбалансированным питанием, калорийность которого будет соответствовать возрасту ребенка», — заявил Османов.

Главное в закаливании — постепенность в его продолжительности и снижении температуры, а также регулярность, подчеркнул педиатр.

«И воздушные ванны, и умывание холодной водой — это все элементы закаливания. Дозированный холод — друг иммунитета», — сказал он.

Перед началом закаливания важно убедиться, что ребенок здоров, продолжил собеседник «Мосленты».

«Закаливание стоит приостановить на время болезни. Не следует закаливать ребенка принудительно. В данном случае стресс может дать обратный эффект», — предупредил врач.

Ранее Османов назвал возраст наибольшей уязвимости детей для болезней. «Детский организм имеет ряд особенностей, предрасполагающих к высокому риску развития заболеваний. Это так называемые критические периоды развития», — заявил он.

Дети,Исмаил Османов,
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