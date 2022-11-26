Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Даже бокал вина во время беременности изменяет мозг ребенка

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, один бокал вина в неделю во время беременности меняет структуру мозга ребёнка. У малыша могут возникнуть проблемы с развитием.

Даже бокал вина во время беременности изменяет мозг ребенка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи говорят, что даже небольшое количество алкоголя может привести к фетальному алкогольному синдрому (ФАС). ФАС считается самой распространённой в мире причиной умственной отсталости.

Результаты исследования основаны на анализе МРТ (магнитно-резонансной томографии) 24 плодов , подвергшихся воздействию алкоголя в утробе матери. Развитие мозга у них было значительно снижено по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. В частности, правая верхняя височная борозда была более мелкой. Она участвует в социальном познании, аудиовизуальной интеграции и восприятии языка.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители