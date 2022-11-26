Даже бокал вина во время беременности изменяет мозг ребенка

Согласно новому исследованию, один бокал вина в неделю во время беременности меняет структуру мозга ребёнка. У малыша могут возникнуть проблемы с развитием.

Исследователи говорят, что даже небольшое количество алкоголя может привести к фетальному алкогольному синдрому (ФАС). ФАС считается самой распространённой в мире причиной умственной отсталости.

Результаты исследования основаны на анализе МРТ (магнитно-резонансной томографии) 24 плодов , подвергшихся воздействию алкоголя в утробе матери. Развитие мозга у них было значительно снижено по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. В частности, правая верхняя височная борозда была более мелкой. Она участвует в социальном познании, аудиовизуальной интеграции и восприятии языка.