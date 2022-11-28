Может ли возрастное материнство разрушить психику ребенка

Раньше девушку, которая заводила детей после 25 лет, называли неприятным термином «старородящая». Сейчас ситуация изменилась: женщины в первый раз рожают и после 30, и после 35, и даже после 40 лет — и это нормально. Более того, с точки зрения психологии так называемые «поздние роды» очень хорошо влияют на состояние женщины. А как возраст мамы может сказаться на будущем ребёнке? Об этом рассказала семейный психолог Светлана Рассмехина.

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По словам Рассмехиной, поздно рожают обычно высокообразованные люди, которые с 20 до 30 лет учились, набирались опыта и строили карьеру. В итоге такие женщины приходят в материнство более осознанными и готовыми к тому, что после рождения ребёнка их жизнь кардинально поменяется.

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Психолог отметила, что женщины после 30 скорее понимают, как воспитывать малыша. Они осознают, что не надо обращаться с детьми так, как обращались с ними их родители, ведь это не всегда пример идеального воспитания.

Обычно зрелые мамы и папы уделяют малышу больше внимания и любви, не пытаясь откупиться от него подарками, заявила Рассмехина.

«Рожает женщина в 20 или в 40 — младенцу всё равно. Он же получает опыт, привязанность, ему нужна отзывчивая мама. И то же самое происходит, когда ребёнку 14. Будет маме на тот момент 34 или 50 — ему тоже всё равно, ведь главное — как мама его понимает и кем она для него является», — рассказала психолог.

Ещё эксперт отметила, что те, кто рожают после 35, получают невероятное дыхание молодости, потому что чаще всего окунаются в среду мам, которые моложе. Взрослые женщины начинают чувствовать себя точно так же, как молодые, они становятся энергичнее и позитивнее.

А если подросток будет стесняться возраста мамы и папы? По словам эксперта, это нормально. И возраст родителей тут совершенно ни при чём — просто у подростков есть сложный период, во время которого они стесняются своей семьи.