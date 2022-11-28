Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Возрастное материнство может разрушить психику ребёнка? Отвечает психолог

Секрет Фирмыиещё 2

Раньше девушку, которая заводила детей после 25 лет, называли неприятным термином «старородящая». Сейчас ситуация изменилась: женщины в первый раз рожают и после 30, и после 35, и даже после 40 лет — и это нормально. Более того, с точки зрения психологии так называемые «поздние роды» очень хорошо влияют на состояние женщины. А как возраст мамы может сказаться на будущем ребёнке? Об этом рассказала семейный психолог Светлана Рассмехина.

Может ли возрастное материнство разрушить психику ребенка
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Рассмехиной, поздно рожают обычно высокообразованные люди, которые с 20 до 30 лет учились, набирались опыта и строили карьеру. В итоге такие женщины приходят в материнство более осознанными и готовыми к тому, что после рождения ребёнка их жизнь кардинально поменяется.

Видео дня

Психолог отметила, что женщины после 30 скорее понимают, как воспитывать малыша. Они осознают, что не надо обращаться с детьми так, как обращались с ними их родители, ведь это не всегда пример идеального воспитания.

Обычно зрелые мамы и папы уделяют малышу больше внимания и любви, не пытаясь откупиться от него подарками, заявила Рассмехина.

«Рожает женщина в 20 или в 40 — младенцу всё равно. Он же получает опыт, привязанность, ему нужна отзывчивая мама. И то же самое происходит, когда ребёнку 14. Будет маме на тот момент 34 или 50 — ему тоже всё равно, ведь главное — как мама его понимает и кем она для него является», — рассказала психолог.

Ещё эксперт отметила, что те, кто рожают после 35, получают невероятное дыхание молодости, потому что чаще всего окунаются в среду мам, которые моложе. Взрослые женщины начинают чувствовать себя точно так же, как молодые, они становятся энергичнее и позитивнее.

А если подросток будет стесняться возраста мамы и папы? По словам эксперта, это нормально. И возраст родителей тут совершенно ни при чём — просто у подростков есть сложный период, во время которого они стесняются своей семьи.

При этом врачи советуют с потомством всё-таки не затягивать, так как с годами запас яйцеклеток снижается. О том, когда лучше всего планировать материнство, рассказала врач-репродуктолог Екатерина Мальбахова.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители