Как помочь ребенку пережить разочарование в дружбе

Вчера одноклассники вместе бегали во дворе, общались в своем "секретном" чате, уточняли друг у друга домашнюю работу. Но сегодня в спину одному из них прилетело обидное словечко. И, что особенно больно, смеялся даже тот, кого ребенок считал своим самым лучшим другом. Как вместе с детьми пережить первое предательство, разбиралась журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

У некоторых дружба продолжается до первого яркого успеха, будь то золотая медаль на соревнованиях или диплом лауреата в конкурсе. Стоит сказать о достижении в школе, как становится ясно, кто искренне рад, а кому, мягко говоря, неприятно видеть твои победы. У взрослых такое тоже бывает, но они хотя бы способны держать лицо.

Видео дня

В детской среде эмоции гораздо ярче. Однокласснице дали главную роль в спектакле? Найдутся подружки, которые скажут, что она всегда была воображалой и подлизой. У Пети первое место в спортивных соревнованиях? Мальчик, которого он называл другом, посмеется, что медаль можно купить в магазине. Обидно, когда сверстники ставят под сомнение твои заслуги. Еще хуже, если это сделал человек, общением с которым ребенок дорожит.

Чаще бывает, что друзья предают не в момент успеха, а на фоне неудачи. Если ребенка преследуют неприятности, всегда найдутся те, кто этому порадуется. Особенно если другие уже начинают открыто насмехаться. Вчерашний друг словно отходит в сторону, всячески показывая, что не имеет к проблеме никакого отношения.

"Завтра или через неделю ситуация забудется и товарищ снова позовет на площадку после уроков. Но в душе у ребенка уже словно что-то надломилось. Было ли это именно дружбой – большой вопрос".

Ребенку стыдно рассказывать родителям о таких ситуациях. Хотя бы потому, что в их глазах ему больше всего хочется выглядеть авторитетом среди сверстников. Сколько интересных ситуаций с участием товарищей было пересказано с гордым видом! И как часто школьник повторял про них слова "моя команда", "мои друзья". Но оказалось, что он для них ничего не значит. При удобном случае "друзья" просто посмеялись над ним.

Для детей общение с ровесниками и авторитет в их среде порой важнее всего. Поэтому, когда предал друг, необходимо поддержать ребенка, понимая, как ему тяжело. Поговорить по душам, посочувствовать. Можно привести похожие примеры из своей жизни. Конечно, не с затаенной злобой на прошлое, а с иронией – время стачивает острые углы, смягчает обиды. Ребенок должен знать, что не только он был в такой ситуаций и в любом случае жизнь продолжается.

Родителям не стоит ругать ненадежного товарища своего ребенка на чем свет стоит и строго-настрого запрещать общение с ним в дальнейшем. Надо помнить, что приятель, который некрасиво повел себя, – еще несформированная, незрелая личность. Возможно, он на всю жизнь запомнит эту ситуацию и сделает из нее правильные выводы. Такое тоже бывает.

"Конечно, лучше, если бы подобных ситуаций не было вовсе. Но не надо забывать, что и таким образом формируются характеры".

На подобных примерах дети познают жизнь и выбирают для себя правильный путь. Важно объяснить расстроенному ребенку, что вокруг него много разных людей и не каждый способен претендовать на высокое звание друга. Есть и приятели, с которыми просто приятно проводить время.