Почему у строгих родителей вырастают полные дети

Разбираемся вместе с педиатром и нутрициологом.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Проблема лишнего веса у детей на сегодняшний день является актуальной — каждый пятый ребёнок страдает от избыточного веса, а каждый 15-й — от ожирения.

Видео дня

Британские исследователи выяснили, что подростки, чьи родители следовали авторитарному или пренебрежительному стилю воспитания, чаще весили более чем на 1,5 кг больше, чем те дети, которых воспитывали в тёплой и понимающей атмосфере.

Строгость может проявляться в полном или частичном контроле за питанием детей: отказ в праве в выборе пищи, наставления съедать всё, что было предложено, даже если они не испытывают чувство голода или уже чувствуют насыщение. Подобный контроль может привести к тому, что каждый раз, когда представится возможность, ребёнок станет злоупотреблять той пищей, которая в доме считается запретной.

Если говорить о детях, которым не уделяли достаточно внимания, то они пытаются заглушить эмоциональный голод вкусной пищей, но со временем разучиваются распознавать сигналы голода и насыщения — это в будущем приводит к перееданию, а затем и к избыточному весу.

Что же делать с нашими детками?

В первую очередь мы всегда думаем о профилактике данных состояний.

Три шага к тому, чтобы не бояться лишнего веса или снижать его, если эта проблема уже есть:

Заглянем в тарелку ребёнка или подростка, добавим туда клетчатку в виде овощей или зелени (запечённые, свежие, квашеные), полезные жиры — рыбку или нерафинированные масла, орехи, семена. Качественные источники белка — яйца, птица, субпродукты. Сложные углеводы в виде цельных круп. И приправим всё это нашей любовью и заботой.

Обратим отдельное внимание на культуру поведения за столом и отношение к еде. Мы не комментируем, как ест ребёнок. Не поощряем и не манипулируем едой ни в каком возрасте. Вводите традицию совместных приёмов пищи без гаджетов, медленно и с удовольствием. Наслаждайтесь общением с семьёй и вкусной едой.

Идём вместе на прогулку, активно двигаемся — здорово, если это будет прогулка на природе. Если ваш ребёнок — школьник, предлагаем прогуляться до дома пешком и пропустить автобус. Вводите культуру движения и спорта в вашу семью. Помните, как раньше: «Мама, папа, я — спортивная семья!»

Берегите здоровье своих детей и взращивайте его, начиная с себя. Если вы видите, что у ребёнка уже есть проблемы с отношением к еде, с восприятием своего тела, имеются звоночки касательно избыточного веса — поговорите с ним в полном доверии и принятии, не обвиняйте. Пусть ребёнок будет открыт с вами, и тогда будет легко найти этот путь к здоровью.

Если у вас возникают сложности — вы можете обратиться к специалисту, не ждите, пока всё уладится само и ребёнок перерастёт, чтобы эти проблемы не усугубились.