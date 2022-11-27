Почему у строгих родителей вырастают полные дети

Разбираемся вместе с педиатром и нутрициологом.
Проблема лишнего веса у детей на сегодняшний день является актуальной — каждый пятый ребёнок страдает от избыточного веса, а каждый 15-й — от ожирения.
Британские исследователи выяснили, что подростки, чьи родители следовали авторитарному или пренебрежительному стилю воспитания, чаще весили более чем на 1,5 кг больше, чем те дети, которых воспитывали в тёплой и понимающей атмосфере.
Строгость может проявляться в полном или частичном контроле за питанием детей: отказ в праве в выборе пищи, наставления съедать всё, что было предложено, даже если они не испытывают чувство голода или уже чувствуют насыщение. Подобный контроль может привести к тому, что каждый раз, когда представится возможность, ребёнок станет злоупотреблять той пищей, которая в доме считается запретной.
Если говорить о детях, которым не уделяли достаточно внимания, то они пытаются заглушить эмоциональный голод вкусной пищей, но со временем разучиваются распознавать сигналы голода и насыщения — это в будущем приводит к перееданию, а затем и к избыточному весу.
В первую очередь мы всегда думаем о профилактике данных состояний.
Три шага к тому, чтобы не бояться лишнего веса или снижать его, если эта проблема уже есть:
Берегите здоровье своих детей и взращивайте его, начиная с себя. Если вы видите, что у ребёнка уже есть проблемы с отношением к еде, с восприятием своего тела, имеются звоночки касательно избыточного веса — поговорите с ним в полном доверии и принятии, не обвиняйте. Пусть ребёнок будет открыт с вами, и тогда будет легко найти этот путь к здоровью.
Если у вас возникают сложности — вы можете обратиться к специалисту, не ждите, пока всё уладится само и ребёнок перерастёт, чтобы эти проблемы не усугубились.
Вы уже готовы собрать свою семью на прогулку по лесу и устроить там красивый, аппетитный и полезный пикник?