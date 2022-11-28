Психологи описали подростков, склонных к алкоголизму

Импульсивные подростки чаще склонны к антисоциальному поведению и алкоголизму в более позднем возрасте, выяснили психологи из Амстердамского университета. Результаты опубликованы в журнале Journal of Adolescent Health.

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По словам ученых, импульсивность, которая проявилась в подростковые годы, может сохраниться на протяжении всей жизни. Зачастую это имеет серьезные и неблагоприятные последствия, поскольку такие люди склонны к рисковому и антисоциальному поведению, что, в свою очередь, может привести к возникновению различных аддикций.

В исследовании приняли участие 364 подростка. Ученые провели несколько опросов, которые были направлены на измерение импульсивности, признаков антисоциального поведения и склонности к употреблению алкоголя. Первый проходил, когда испытуемым было около 13 лет, а последний в возрасте 18-21 года.

Результаты показали, что импульсивность в раннем подростковом возрасте была связана с антисоциальным поведением в 15-17 лет, что, в свою очередь, было связано с частым употреблением алкоголя в 18-21 год.

«Результаты показывают, что антисоциальное поведение является не только возможным результатом импульсивности, но и предсказывает возникновение алкогольной зависимости», – объяснили исследователи.