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1 час назад

Врачи назвали самые частые заболевания у детей и подростков

Мослента

Заболевания, которые чаще всего встречаются у детей и подростков «Известиям» назвали заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева и врач-педиатр Елена Матвеева.

Врачи назвали самые частые заболевания у детей
Фото: МослентаМослента

По словам Сакбаевой, сегодня у детей и подростков чаще всего диагностируют СДВГ (Синдром дефицита внимания и/или гиперактивности), тревожно-депрессивные нарушения, снижение зрения (миопию), дислексию, дисграфию, сколиоз и плоскостопие. Последние связаны между собой: чаще всего они развиваются из-за сидячего образа жизни детей и низкой активности, отметила она.

Тревожно-депрессивные расстройства чаще встречаются у подростков 13-14 лет, продолжила специалист. При этом ребенок иногда не говорит родителям о своих проблемах, но у него заметно меняется поведение — появляется рассеянность, неусидчивость и вспыльчивость.

По словам Матвеевой, дети, как и раньше, часто болеют вирусными инфекциями: гриппом, аденовирусами, респираторно-синцитальными вирусами и инфекциями, протекающими в кишечной форме: ротавирусами, норавирусами и энтеровирусами.

Кроме того, у детей пяти-шести лет и ближе к десяти годам часто появляется гастрит из-за употребления фастфуда и неправильных перекусов.

«Поэтому их не стоит водить в рестораны быстрого питания — острая, жирная и жареная еда не подходит для детского организма», — предупредила педиатр.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, главный внештатный педиатр ДГКБ №9 имени Сперанского Андрей Продеус предупредил об опасности протекающей без температуры ОРВИ.

Дети,Андрей Продеус,Елена Матвеева,Управделами Президента,
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