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3 часа назад

Невролог объяснила ночные приступы боли в ногах у детей

Мослента

Ночные приступы боли в ногах у детей объяснила в личном Teleram-канале врач-невролог Татьяна Стецкая. Она отметила, что в возрасте с 4 до 11 лет могут появиться так называемые «боли роста».

Невролог объяснила ночные приступы боли в ногах у детей
Фото: МослентаМослента

«Дискомфорт проявляется ночью. Ребенок неожиданно просыпается с жалобой на боли в ногах. Пробуждение может быть через несколько часов после засыпания. Чаще всего боли симметричны, затрагивают мышцы голеней, бедер. Длительность эпизода от двух-трех до 30 минут», — описала ситуацию специалист.

Неприятные ощущения обычно возникают после дневной активности. По словам Стецкой, днем информация от натянутых мышц и сухожилий теряется в потоке событий, а во время отсутствия отвлекающих факторов — ночью — достигает высших нервных центров, и ребенок просыпается от боли. Если это произошло, врач посоветовала родителям сделать ребенку легкий массаж, спокойно поговорить, а при сильной боли или частых пробуждениях дать обезболивающее.

При этом невролог уточнила, что «боли роста» нормальны, но стоит обратиться к врачу, если есть продолжительная боль в одной конечности, боль сочетается с хромотой или нарушением общего состояния, симптомы возникают по утрам или в течение дня.

Дети,
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