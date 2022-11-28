Как избежать несчастного случая при катании с детьми с горки

Директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин рассказал о мерах безопасности при катании на тюбинге во избежание несчастных случаев.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В понедельник стало известно о гибели второклассницы из-за травм, полученных при катании на тюбинге в Челябинской области.

По словам эксперта, важно правильно выбирать место для катания. Вторая проблема – подбор тюбинга под особенности катающегося. Размер тюбинга должен позволять находящемуся там чувствовать себя комфортно, быть в безопасности.

«Безопасно – это значит, что не должно быть риска свалиться из этого тюбинга. То есть должны быть надежные ручки, за которые катающийся может держаться в момент спуска с горы», – подчеркнул Старостин.

Если на надувных санках катается маленький ребенок, он должен комфортно в нем сидеть, не болтаясь, иметь возможность надежно держаться как минимум за пару ручек, добавил эксперт.

Говоря о месте катании, он отметил, что должен быть нормальный выход тюбинга в зону торможения. Кроме того, необходимо хорошее освещение, так как в выбранном месте не должно быть посторонних лиц и предметов.

Не допускается катание вблизи автомобильного или пешеходного движения, ведь на тюбинге невозможно затормозить или изменить траекторию движения.