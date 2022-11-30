Как написать письмо Деду Морозу

Уже скоро наступит Новый 2023 год, и многие взрослые и дети начинают готовиться к этому чудесному дню уже за месяц. Но самая ответственная часть подготовки к празднику достается, как известно, детям – ведь именно они могут заранее послать письмо Деду Морозу, рассказав о своих самых больших мечтах. В преддверии главного сказочного праздника года «ФедералПресс» рассказывает, как и куда самые маленькие читатели и их родители могут отправить послание главному сказочному волшебнику страны.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как правильно составить письмо: советы детям

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Разумеется, какого-то особого правила тут нет: написать его можно как угодно. Но всегда стоит помнить о вежливости – ведь такие письма любят получать все, и Дед Мороз не исключение.

Поздоровайтесь: напишите «Здравствуй, Дедушка» или «Привет, Дед Мороз!», как вы сказали бы ему при встрече. Чуть-чуть расскажите о себе: как вас зовут, сколько вам лет и где вы живете. Можете поведать ему о своих любимых занятиях и увлечениях. Расскажите Дедушке Морозу о чем-нибудь интересном: как у вас прошел год, какие веселые истории у вас произошли. Может быть, вы чему-нибудь научились или сделали что-то хорошее? Поблагодарите Дедушку за подарки, которые вы получили в прошлом году, – это очень важно, ведь все любят, когда им говорят хотя бы простое «спасибо». Напишите, о чем вы мечтаете и что хотели бы получить в подарок. Напишите, почему это для вас так важно. Не загадывайте слишком много подарков (не нужно жадничать). Не забудьте о родителях, бабушках и дедушках, братике или сестренке – пожелайте чего-то хорошего и волшебного и для них. Поблагодарите Деда Мороза и попрощайтесь в конце письма, пожелав и ему что-нибудь тоже: здоровья, счастья, а может быть, и чего-то особенного.

После того как вы напишете письмо, не забудьте посоветоваться с родителями, чтобы они помогли вам запечатать его в конверт и отправить по верному адресу – это очень важно. После этого смело начинайте ждать заветный подарок.

Как оформить конверт для письма

Перед отправкой письма обязательно нужно запечатать конверт, на котором не только указать адрес, куда его доставят, но и ваш собственный обратный адрес.

Стоит отметить, что в Почте Деда Мороза (как и других сказочных персонажей) часто не пишут обратный адрес сами, а отрезают и переклеивают с конверта тот, который указали вы.

Отправить его можно как почтой, так и по электронным адресам разных резиденций Деда Мороза – в Великий Устюг или в его Московскую усадьбу.

После того как вы полностью закончили письмо и оформили его должным образом, можно приступать к отправке.

Адреса Дедов Морозов в регионах России

Знали ли вы, что в разных регионах нашей страны Дед Мороз живет не только по разным адресам, но и даже под разными именами? Дело в том, что разные республики и народы в составе России называют этого сказочного персонажа по-разному. Специально для вас мы перечислим адреса его резиденций, а также разные его имена, чтобы вы знали, к кому обращаться.

Деду Морозу в Великий Устюг

162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Октябрьский переулок, д. 1а, почта Деда Мороза.

Деду Морозу в Санкт-Петербург

198515, Санкт-Петербург, Шуваловка, «Русская деревня», Санкт-Петербургское шоссе, д. 111.

Деду Морозу в Москву

09472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д.

Кыш Бабаю

422035, Республика Татарстан, Арский район, село Яна Кырлай.

Тол Бабаю

427070, Удмуртская республика, Шарканский район, село Шаркан, ул. Свободы, д. 9.

Урал-Морозу

642002, Свердловская обл., Сысертский район, пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, д. 1.

Сосновоборскому Морозу Добродеевичу

188541, Ленинградская обл., Сосновый Бор, пр. Героев, д. 78.

Лапландскому Деду Морозу

184506, Мурманская обл., Мончегорск, Лапландский заповедник, пер. Зеленый, д. 8.

Кому еще можно написать?

В новогоднюю ночь желания детей исполняет не только Дед Мороз, но и его многочисленные сказочные помощники. Причем зачастую справляются они ничуть не хуже и на письма отвечают исправно. Так, например, вы можете написать письмо таким героям сказок:

Костромская Снегурочка

15600, Кострома, ул. Симановского, д. 11.

Архангельский Снеговик

163020, Архангельск, пр. Никольский, д. 29, КЦ «Соломбала-Арт», Почта Снеговика.

Девица Метелица

612961, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 31.

Матушка Зима