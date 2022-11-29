Офтальмолог посоветовал регулярно проверять зрение у детей

Первый осмотр у офтальмолога должен состояться, когда ребёнок достигает возраста двух месяцев. Если врач не заметит у пациента отклонений, то в следующий раз к нему надо будет прийти, когда ребёнку исполнится полгода и год. Если всё хорошо, очередной осмотр следует провести в три года, а затем — перед школой.