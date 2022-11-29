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1 час назад

На что в поведении ребенка стоит обратить особое внимание

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Логопед-дефектолог Юлия Покровская рассказала, какие признаки в поведении ребенка указывают на нарушения. Если родитель заметил нарушения в поведении ребенка, то следует обратиться за консультацией к специалисту.

На что в поведении ребенка стоит обратить особое внимание
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Одним из расстройств поведения является нарушение понимания речи. Когда ребенок не реагирует на свое имя, на инструкции родительские. Чаще всего это связано с тем, что ребенок не понимает речь», – сказала Покровская.

По ее словам, если ребенок в новом месте истерит, кричит, залазит куда-то и прячется за родителя, то это тоже является ненормальным поведением.

При обращении к дефектологу есть ряд базовых классических видов работ с ребенком.

«Один из главных – генетический. Он предполагает, что мы вместе с ребенком проходим все этапы развития, которые он должен пройти, помогаем ему овладеть этими этапами», – отметила Покровская.

В младенческом возрасте у ребенка должна образоваться речь, это считается главным психическим образованием. С 3 до 7 лет детей необходимо развивать при помощи игр, пишет РИАМО.

Дети,
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