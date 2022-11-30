Женщины назвали траты на ребенка до трех лет

В среднем дети в таком возрасте обходятся в 1 миллион 370 тысяч рублей.
«В первые годы жизни в список покупок у молодой семьи входят коляски, кроватки, одежда, питание, подгузники, пелёнки. Там же могут оказаться медицинские услуги: приёмы у врача, прививки, массаж, а в некоторых случаях и помощники — психологи, няни, специалисты по раннему развитию», — пояснила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.
Опрос провёл сервис «СберСтрахование жизни».
При этом директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что оценка требуемых трат на ребёнка до трёх лет 38 тысяч рублей в месяц — весьма оптимистична. По его мнению, фактически расходы фактически меньше, пишут «Известия».