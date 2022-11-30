Женщины назвали траты на ребенка до трех лет

«В первые годы жизни в список покупок у молодой семьи входят коляски, кроватки, одежда, питание, подгузники, пелёнки. Там же могут оказаться медицинские услуги: приёмы у врача, прививки, массаж, а в некоторых случаях и помощники — психологи, няни, специалисты по раннему развитию», — пояснила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.