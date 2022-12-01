Как легко сочетать работу и родительство

Иногда совмещение работы и родительства может показаться настоящим жонглированием. Нужно успевать быть эффективными на работе и хорошим в воспитании ребёнка. Проблема реальна и повсеместна, и мамам и папам, сталкивающимся с ней изо дня в день, она может казаться непреодолимой.

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Тлум.Ру рассказывает о том, как можно справляться с одновременными родительством и работой, как справляться с бесконечным потоком дел, проблем и неловких ситуаций.

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Родительство и работа

Работать и воспитывать ребёнка одновременно непросто, даже если вы на удалёнке. Нужно постоянно отпрашиваться у менеджеров, ездить в поликлиники и разбираться с проблемами детей — и так целых восемнадцать лет. Эффективность страдает, а стресс только растёт.

В таких условиях совершенно нормально уставать, сомневаться в собственном выборе и результатах и рассматривать свою жизнь как постоянную импровизацию с высокими ставками. Однако так быть не должно — можно устроить всё так, чтобы обрести больше спокойствия, уверенности и контроля, тем самым укрепив нашу способность преуспевать и даже получать удовольствие от работы и родительства.

Пять проблем

Для начала следует разобраться, что же является причиной вашего стресса. Как правило, это одна или даже сразу несколько причин:

Переход — возвращение к работе после отпуска по уходу за ребёнком является классическим наглядным примером, но сюда так же входит переход от учебного года к каникулам, выход из отпуска и другие ситуации, когда нужно резко переключаться на другой режим;

Практичность — нужно успевать делать не только миллион дел по работе, но и разбираться с проблемами ребёнка. Среди таких проблем можно назвать своевременное посещение педиатра (а затем погоня в аптеку за антибиотиками), кормление детей, игры и развивашки;

Коммуникация — когда нужно объявить боссу о беременности, смене графика, необходимости отвести ребёнка в поликлинику и других проблемах, очень просто почувствовать себя неправильно понятым;

Потеря — иногда из-за работы можно пропустить какие-то важные моменты в жизни ребёнка — и наоборот. Возможно, младенец сделал свои первые шаги, пока вы были на работе, или вас не привлекли к карьерному проекту, потому что вы приняли сознательное решение работать меньше часов. Теперь вы беспокоитесь, что, пытаясь совмещать работу и семью, вы упускаете то, что действительно важно;

Время — иногда ваши расписания конфликтуют: в один день в одно и то же время у ребёнка мероприятие в школе, а у вас — встреча с важным клиентом. Что делать в таком случае? Ведь разорваться вы не можете.

Решение проблем

Как известно каждому работающему родителю, все вышеперечисленные проблемы никогда не решаются на 100%. Однако их можно упреждать, смягчать и управлять ими. Разбираемся, что можно сделать.

Репетируйте — переходы неизбежны, но они облегчаются практикой. Например, если вы возвращаетесь из отпуска по уходу за ребёнком, устройте репетицию рабочего утра на несколько дней раньше: подготовьте сына или дочь, передайте их няне и выходите из дома так, как будто вы действительно собираетесь на работу. Если вы возвращаетесь домой из командировки или после долгого пребывания на работе, найдите время в дороге, чтобы спланировать, как вы будете заниматься воспитанием детей сегодня;

Планируйте — как у работающего родителя у вас более широкий спектр обязательств, чем когда-либо прежде. Заведите календарь или планер, выделите обязательства, задачи и обязательства, которые вы могли бы отложить, выполнить более эффективно, делегировать, автоматизировать или вовсе отменить;

Воображайте — представьте, что вы помещаете свою жизнь в рамки, определённые с четырех сторон вашими приоритетами, следующими шагами, обязательствами и энтузиазмом. Так будет проще разобраться с проблемами и объяснить свою позицию другим. Например, лучше сказать коллегам, что вы уходите на концерт ребёнка до 14:00, а затем вернётесь и сдадите отчёт. Это прозвучит чётче и увереннее, если вы просто скажете, что уходите на детское мероприятие;

Думайте на 20 лет вперёд — размышляйте об очень краткосрочной и очень долгосрочной перспективе одновременно. Если рабочий день кажется трудным или даже невыносимым, полезно будет поразмыслить о том, ради чего вы стараетесь. Да, вы ужасно скучаете по ребёнку прямо сейчас, но вы будете дома, чтобы увидеть его через несколько часов, и годы спустя вы знаете, что подали ему превосходный пример упорства, преданности карьере и трудолюбия.

Чтобы избавиться от проблем, важно признать, что между нашими ролями родителя и работника может возникнуть конфликт, от которого мы не можем избавиться по щелчку пальца. Напомните себе сосредоточиться на том, что для вас важнее всего, и посмотрите, сможете ли вы отпустить всё остальное.