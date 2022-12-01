В России начали продавать детские шорты с «окошком» на месте ягодиц

В российских интернет-магазинах появились зимние шорты с очень интересным дизайном. На месте ягодиц у них есть специальная пластиковая вставка в стиле скафандров из популярной компьютерной игры Among Us. Внешне она напоминает иллюминатор, но, к счастью, это «окошко» непрозрачное. Производитель говорит, что на самом деле это ледянка, благодаря которой дети могут скатываться с горок зимой без специальных приспособлений.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Необычные шорты появились на некоторых крупных маркетплейсах. Их называют «шорты-ледянки Among Us». Всего производитель предлагает товар в шести цветах: красном, синем, оранжевом, фиолетовом, бордовом и сером. Персонажи видеоигры как раз ходят в скафандрах этих цветов.

То самое «окошко» на ягодицах нужно, чтобы дети могли безопасно скатываться с горок без всяких других приспособлений. А в детстве многие из нас на чём только не скатывались, но чаще всего — на простой картонке или на фанере. Не очень удобно, но в этом был свой шарм.

На Ozon шорты-ледянки продают со скидкой за 579 рублей. Их могут надевать дети от трёх лет, пишет продавец. На «Яндекс.Маркете» товара в продаже уже нет. Кстати, многим шортики понравились.

«Шорты супер! Опробовали, ребёнок в восторге! Очень удобно и не нужно ничего в руках таскать! Один минус — пришли синего цвета, а для девочки хотелось что-нибудь поярче», — написала одна из покупательниц.

«Размер L нормально держится на 6-летнем человеке, думаю, и размер М подошёл бы тоже. Хорошие, шуршат, лёгкие. Длина — до колен, в этом случае есть вероятность сохранить колени у комбинезона в целости! Надеюсь, будут хорошо скользить с горки! Задумка отличная, не надо толкаться с ледянкой в очереди», — поделился другой пользователь.