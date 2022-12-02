Психологи назвали фактор, указывающий на игровую зависимость

Лутбоксы обычно покупаются за реальные деньги и содержат случайный набор виртуальных предметов различной ценности и назначения. Геймеры, которые покупают лутбоксы, в два раза чаще играют в азартные игры по сравнению с другими игроками. К таким выводам исследовательская группа пришла, опросив 1,6 тыс. взрослых, которые признались в покупке лутбоксов.