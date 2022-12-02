Психологи назвали фактор, указывающий на игровую зависимость

Покупка лутбоксов в играх связана с зависимостью, выяснили психологи из Йоркского университета. Работа ученых опубликована в журнале Addiction Research & Theory.
Лутбоксы обычно покупаются за реальные деньги и содержат случайный набор виртуальных предметов различной ценности и назначения. Геймеры, которые покупают лутбоксы, в два раза чаще играют в азартные игры по сравнению с другими игроками. К таким выводам исследовательская группа пришла, опросив 1,6 тыс. взрослых, которые признались в покупке лутбоксов.
«Результаты показывают, что покупка лутбоксов представляет собой важный маркер риска пристрастия к азартным играм среди геймеров. Наши результаты могут иметь значение для политиков и врачей. Возможно, необходимы новые меры регулирования продажи лутбоксов», – отметили ученые.
Из всех психологических факторов риска, неблагоприятные условия жизни наиболее связаны с повышенной вероятностью игровой зависимости. Ученые продолжат исследования, чтобы выявить больше факторов, ведущих к развитию игровой аддикции.