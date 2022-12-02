Родителям рассказали, когда детям стоит мыться самостоятельно

Заботиться о ребёнке — обязанность каждого родителя, но здесь важно не скатиться в гиперопеку и не испортить этим жизнь собственного чада. Проявляется гиперопека во многих моментах — например, в принятии ванн. Оказывается, купать ребёнка можно до трёх, максимум пяти лет. Дальше он справляется сам. Причём ограничение касается обоих родителей — и мамы, и папы.
Как объяснила «Секрету» семейный психолог и основатель Школы адекватных родителей Вика Дмитриева, это не значит, что нужно бросать ребёнка одного в ванной. За ним нужно наблюдать и следить, чтобы исключить неприятные сюрпризы. Девочкам спокойно можно помочь промыть длинные волосы. Здесь главное — другое.
«Взрослых рук на детских гениталиях с какого-то возраста уже быть не должно. И не надо объяснять это гигиеной! Это не гигиена, а гиперопека. <...> Всё это касается выстраивания границ тела», — заявила специалист.
Ничего сложного в мытье нет, ребёнок вполне с этим справится. Сейчас дети растут очень смышлёными — в три года они могут разобраться в планшете быстрее, чем их родители, поэтому и подмыть себя они спокойно смогут.
Тем более что к этому их родитель должен подготовить заранее. С годика можно начинать аккуратно обучать малыша, как себя мыть. И тогда к трём-пяти годам он уже спокойно сможет делать это самостоятельно.