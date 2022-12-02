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2 часа назад

Психологи выяснили, как сделать взрослую жизнь ребенка счастливой

Газета.Ru

Проводившие много времени возле водоемов дети чувствуют себя более счастливыми, когда вырастают, по сравнению с теми, кто проводил мало времени на природе, выяснили психологи из Венского университета. Работа опубликована в журнале в Journal of Environmental Psychology.

Психологи узнали, что делает взрослую жизнь ребенка счастливой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые проанализировали данные международного исследования BlueHealth, в котором изучалось отношение человека к различным природным средам. Всего в исследовании приняли участие 15 743 человека из 18 стран. Опрос содержал субъективную оценку психологического самочувствия, вопросы о том, как часто люди посещали водные рекреации в детстве и насколько важно для них посещение природы сейчас.

Результаты показали, что люди, которые чаще посещали водоемы в детстве, сообщали о лучшем психологическом состоянии. Они также отметили, что чаще посещают парки и водоемы сейчас. Добровольцы, проводившие меньше времени на природе в детстве, сохранили этот шаблон поведения и во взрослом возрасте, и, соответственно, ощущали себя менее счастливыми.

По словам психологов, именно времяпровождение на природе улучшает психоэмоциональное состояние человека. Они также призвали людей больше времени проводить в парках, лесах и у рек.

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