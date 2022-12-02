Родителям дали советы по выбору пуховика для ребенка

Большинство родителей задолго до наступления холодов уже успели подготовить своё чадо к зиме: нашли подходящие одежду, обувь, аксессуары. Но для тех, кто ещё в муках выбора, персональный стилист-имиджмейкер Юлия Мореходова рассказала, какие факторы нужно учитывать при выборе пуховика.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Парадоксально, но наполнитель в виде пуха проигрывает. Он непрактичный и может сваляться при стирке.

«Идеальными с точки зрения «цена — качество» являются пуховики с синтетическим наполнителем. За ними легко ухаживать в домашних условиях при помощи обычной стиральной машинки или влажных салфеток. Синтепон подойдёт на осень, синтепух хорош на зиму за счёт своей влагонепроницаемости и теплоёмкости, для сильных морозов можно выбрать холлофайбер или тинсулейт», — объяснила Мореходова.

Для активностей на свежем воздухе (катания на коньках или лыжах) лучше выбрать куртки, которые делали с использованием мембранных технологий. Под такие необходимо надевать термобельё и флисовый костюм.

Эксперт отметила, что для детей младшего возраста, которые часто отличаются «шилом» в одном месте, лучше выбрать модели из тёмных тканей или с принтом. Так грязь будет менее заметной.

Для детей постарше можно выбрать цвет, ориентируясь на внешность ребёнка. Девочкам подойдут ягодные, пудровые и жемчужно-серые тона, а мальчикам — оливковые, графитовые, горчичные и неоновые.

К слову, при покупке курток подросткам стоит обращать внимание на тренды. Например, сейчас для девочек советуют длинные пуховики до колена, середины икры или макси. Они идеальны, чтобы носить с платьями и юбками.

Ещё в чести короткие куртки до пояса и пуховики рубашечного кроя. Эдакая дань моде 1990-х.

Но есть и нестареющая классика, которая всегда выигрывает. Например, нетленная модель — пуховик с поясом или в спортивном стиле.