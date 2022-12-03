Когда нужно везти ребенка в больницу при ОРВИ

Болезнь ребёнка становится стрессом для любого родителя, но реагируют они по-разному. Кто-то по любому чиху готов везти чадо в больницу, а кто-то тянет до последнего, не боясь осложнений. Медики объяснили, что оба варианта — не очень, потому что в первом случае есть риск познакомить больного ребёнка с внутрибольничными инфекциями, а во втором — с серьёзными патологиями.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Медики не советуют родителям паниковать или надеяться на лучшее, имея на руках больного ребёнка. Лучше всегда включать голову, но для этого нужно разбираться в симптомах. Не у всех есть медицинское образование, но со списком свериться сможет каждый — и такой список теперь есть.

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Если у ребёнка есть насморк, больное горло или кашель и всё это без серьёзных признаков, то лететь в больницу не стоит. Как и при повышенной температуре до 38–39 градусов, но только если малышу больше трёх месяцев.

Если во время жара начинаются судороги, то тут нужно смотреть на их продолжительность и частоту. Они случаются разок в сутки и длятся менее 15 минут? Нет причины для паники, но врачу потом лучше показаться, чтобы тот исключил возможные нейроинфекции.

А вот дальше уже идёт списочек симптомов, при которых ребёнка лучше отправлять к специалистам. Если у малыша до трёх месяцев температура поднимается до 38 градусов, то лучше отвезти его в больницу — у него может развиться тяжёлая бактериальная инфекция. Если во время повышенной температуры у ребёнка начинаются судороги и они длятся дольше 15 минут или повторяются несколько раз в сутки, то тоже пора в стационар.