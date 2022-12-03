Как правильно реагировать на длинные рассказы ребенка

Иногда истории, которыми делятся дети, вечно чем-то занятым взрослым кажутся бесконечно длинными. Почему не надо прерывать маленького рассказчика? В каких случаях следует проявлять деликатность? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

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Представьте, что папа подходит к начальнику, чтобы спросить совета или обсудить сложности, возникшие при выполнении работы. "Ой, перестаньте, Петр Петрович, – раздраженно бросает руководитель. – Вечно вы с вашими глупостями, а мне, между прочим, Иван Иванович пишет, я занят".

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Или же мама делится за ужином событиями дня и слышит от домочадцев: "Ну что ты все трещишь?! Отдохнуть от тебя не удается". Понравятся ли взрослым такие ситуации? Так вот с детьми общение порой строится именно таким образом.

Что чувствует ребенок, когда от него отмахивается значимый для него взрослый? Неловкость, стыд за то, что ляпнул что-то. Это чувство откладывается в сознании, даже если ребенку подробно объяснили, почему этот разговор случился не вовремя. Поскольку семья – это маленькая модель общества, то, возможно, в будущем он не решится лишний раз открыть рот на публике.

Конечно, мы не роботы, а обычные люди со своими непростыми характерами. Нереально всегда быть в хорошем расположении духа. Например, взрослый приходит домой с работы, загруженный служебными проблемами и уставший от долгой дороги. Едва открывается дверь, как ребенок обрушивает на него поток информации. Возможно, он ждал с самого утра, когда же можно все рассказать, посоветоваться, похвастаться. В такой ситуации среднестатистический родитель скажет: "Отстань, не приставай, отец устал" или "Дай маме переодеться – я только дверь открыла".

Понятно, что взрослый к концу дня уже и без общения с ребенком переполнен информацией и эмоциями. Возможно, он чем-то расстроен, да и просто не готов к контакту. Но отталкивать детей, которые ждали нас ради того, чтобы поделиться сокровенным, нельзя.

Бывает, родители срываются на ребенка, когда он бесконечно пересказывает подробности интересного для себя события, раз за разом возвращаясь к некоторым деталям. Мама с папой до поры до времени слушают его со скучающим видом, а потом срываются.

Обычно больше всего информации обрушивается на родителей в наиболее неподходящий момент. Например, утром, перед выходом на работу, в школу или в сад. Или же когда на плите убежал суп и надо срочно ликвидировать последствия этого маленького ЧП. Конечно, хорошо, когда родителям в процессе воспитания удалось вовремя обозначить свои границы и дети знают, когда лучше не тревожить взрослых. Прекрасно, если в семье существует традиция задушевных разговоров за вечерним чаем или перед сном. Но придержать рассказ иной раз тоже бывает сложно.