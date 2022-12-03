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1 час назад

Диетолог предупредил россиян о вреде хурмы для детей

Vse42.ru

Российский диетолог Алексей Кабанов посоветовал исключить хурму из рациона детей младше трех лет.

Диетолог предупредил россиян о вреде хурмы для детей
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик отметил, что богатая витаминами хурма обладает противовоспалительным действием, а также приносит пользу для здоровья глаз и ЖКТ. Однако, по словам врача, некоторым людям стоит отказаться от ее употребления, так как в ней содержатся дубильные вещества, способные спровоцировать запор, передает издание "Газета.Ru".

– Поэтому хурму не рекомендуют давать детям до трех лет, у которых еще не сформировалось пищеварение и людям, с проблемами ЖКТ, – цитирует СМИ Кабанова.

Кроме того, людям с диабетом также следует помнить, что хурма является сладким плодом, после употребления которого уровень сахара в крови резко повышается.

Дети,Алексей Кабанов,
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