Диетолог предупредил россиян о вреде хурмы для детей

В беседе с журналистами медик отметил, что богатая витаминами хурма обладает противовоспалительным действием, а также приносит пользу для здоровья глаз и ЖКТ. Однако, по словам врача, некоторым людям стоит отказаться от ее употребления, так как в ней содержатся дубильные вещества, способные спровоцировать запор, передает издание "Газета.Ru".