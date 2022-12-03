Диетолог предупредил россиян о вреде хурмы для детей

Российский диетолог Алексей Кабанов посоветовал исключить хурму из рациона детей младше трех лет.
В беседе с журналистами медик отметил, что богатая витаминами хурма обладает противовоспалительным действием, а также приносит пользу для здоровья глаз и ЖКТ. Однако, по словам врача, некоторым людям стоит отказаться от ее употребления, так как в ней содержатся дубильные вещества, способные спровоцировать запор, передает издание "Газета.Ru".
– Поэтому хурму не рекомендуют давать детям до трех лет, у которых еще не сформировалось пищеварение и людям, с проблемами ЖКТ, – цитирует СМИ Кабанова.
Кроме того, людям с диабетом также следует помнить, что хурма является сладким плодом, после употребления которого уровень сахара в крови резко повышается.